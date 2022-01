Agent om Falks fremtid: Dette skal til, før han skifter

Det vigtigste for Rasmus Falk er, at FCK er i den forfatning, han har brug for, at de skal være i, når han tager afsted, lyder det i podcasten 'Agenterne' fra hans agent Mads Bach Lund, der stadig tror på et udlandsskifte

FC København skal være tilbage på toppen, før Rasmus Falk er klar til at forlade klubben, lyder forudsigelsen fra hans agent Mads Bach Lund i Ekstra Bladets podcast 'Agenterne'.

- Det vigtige for Rasmus er, at han først vil tage afsted, den dag klubben er i den forfatning, han har brug for, at de skal være i.

- Han vil nå at spille et europæisk gruppespil, helst Champions League, og han vil nå at vinde nogle mesterskaber, før han er klar til at sige ‘nu skal jeg videre.

Tror på udlandsskifte

Rasmus Falk forlængede i december 2020 sin kontrakt med FC København til sommeren 2025.

Og det var en ganske guldrandet aftale, offensivspilleren satte sin signatur på.

Det betyder dog ikke, at drømmen om at komme til udlandet er lagt i graven.

- Tror du, Rasmus kommer til at spille i FCK resten af karrieren, eller får han det her udlandsskifte?

- Jeg tror, at han får det.

Det forudsiger Mads Bach Lund blandt andet, fordi han mener, at Falk har ændret sig som spiller.

- Da man så Rasmus komme frem i Odense, var det ude fra kanten og ind og sparke på mål. Nu er han jo blevet en mere opbyggende, central midtbanespiller.

Artiklen fortsætter under billedet ...

- Han er jo blevet lidt mere en Luka Modric-type, hvis vi skal lave en sammenligning. Luka Modric spiller i Real Madrid i dag og er 35 år gammel, og er, så vidt jeg ved, lige stoppet på det kroatiske A-landshold.

- Så jeg mener jo, at sådan en type som Rasmus, der passer godt på sin krop og lever, som han gør, sagtens kan spille, til han har den alder, lyder det fra agenten.

Ikke La Liga eller Premier League

Det bliver næppe La Liga eller Premier League, men dørene i MLS, Kina, Japan eller noget helt fjerde vil stå åbne trods Falks i dag 30 år, forudser Mads Bach Lund.

- Muligheden kommer til at være der, det kommer til at være meget op til ham selv.

Og Mads Bach Lund frygter ikke, at FC København vil stå i vejen, hvis en klub, der skulle tiltale Rasmus Falk, dukker op med et godt tilbud.

- Han har så stor status i FC København, at hvis Rasmus kom og sagde ‘nu er vi, hvor vi skal være som klub. I har nogen klar, der er parat til at tage over for mig,' - jamen, så finder vi en løsning på det.

- Det er jeg slet ikke i tvivl om.

- Mit svar er, at jeg tror, at Rasmus når at komme til udlandet, lyder det kontant fra agenten.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kom i ottende afsnit af 'Agenterne' tæt på relationen mellem Mads Bach Lund og Rasmus Falk.

Her fortæller Bach Lund om spillet bag kulissen efter Falks storslåede Europa League-præstation, Falks store aftale med FC København samt om hans overvejelser om fremtiden.

Lyt til afsnittet i toppen af artiklen eller i din foretrukne podcastapp.

Mere 'Agenterne'

Her finder du de seneste tre afsnit af Ekstra Bladets fodboldpodcast om- og med fodboldagenter.