AGF-anfører stopper karrieren

Niklas Backman bliver tvunget til at stoppe karrieren efter råd fra lægerne

AGF må opgive at få en af tilhængernes mest elskede spillere i aktion igen.

Svenske Niklas Backman indstiller karrieren, men bliver i klubben i en anden rolle. Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

Det er komplikationer efter et fodboldliv med mange hovedskader, der får svenskeren til at opgive at komme tilbage på banen.

AGF beskriver det som 'Summen af de hovedskader som Niklas Backman har haft gennem sin karriere, der nu fører til karrierestoppet.'

Niklas Backman er ofte blevet lappet sammen efter hovedskader som her i en udekamp mod FC Midtjylland. Foto: Anders Brohus

Efter Backman var kommet tilbage i almindelig træning oven på en knæskade, oplevede han symptomer, der stammede fra hans tidligere hovedskader. Og efter lægefaglige råd og vejledning har svenskeren derfor nu besluttet at indstille sin karriere, meddeler AGF.



- Jeg har lyttet til lægerne og sammen med min familie har jeg taget en beslutning om, at min krop ikke længere kan holde til at spille elitefodbold

- Jeg skal også tænke på mit liv efter fodbold og jeg ønsker ikke at løbe nogen risiko med mit helbred. Det er naturligvis utroligt trist at stoppe med noget man elsker, men det er det rigtige at gøre, siger Niklas Backman.

Niklas Backman har båret anførerbindet i AGF, når han har været klar. Foto: Claus Bonnerup

Forskere har i disse år hovedskader under lup i fodbold og andre sportsgrene med kraftige kollisioner som NFL. Der er undersøgelser, der underbygger øget risiko for hjerneskader på den baggrund.

Niklas Backman har været i AGF siden januar 2016, og dermed er han den spiller i den nuværende trup, der har været længst tid i AGF.