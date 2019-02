AGF-angriber efter drømmekasse: - Jeg har lukket kæften på folk nu

AGF byggede fredag aften videre på sejren over Esbjerg i forårspremieren, da SønderjyskE blev slået 2-0 i Haderslev.

Kampen blev afsluttet på eventyrlig vis for David Nielsens mandskab, da nyindkøbte Patrick Mortensen bragede sit første AGF-mål i kassen fra 25 meter og lukkede kampen til 2-0.

Angriberen jubler over sin scoring, da han nu slipper for at skulle høre mere om sine afbrændere fra kampen mod Esbjerg.

- Det var fantastisk og dejligt. Det er vigtigt som angriber at score så hurtigt som muligt, så man ikke skal høre på det, og jeg skyldte måske en fra første kamp, siger Patrick Mortensen til TV3 Sport og uddyber.

- Jeg er blevet drillet for mit chip (mod Esbjerg, red.), så det var dejligt, at jeg lukkede kæften på alle de andre, siger angriberen.

AGF er med sejren på Superligaens femteplads med 30 point i 22 kampe.

