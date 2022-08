AGF bejler til Grønning

AaB kommer ifølge Ekstra Bladets oplysninger ikke til at lande Sebastian Grønning ukompliceret.



Nordjyderne har ellers været meget åbenmundede om interessen og selvsikre på at rende med den kontraktfri angriber.

Nu har AGF imidlertid meldt sig i kapløbet.



De Hvi'e har gennem det meste af sommeren arbejdet på at udleje Dawid Kurminowski. Efter Lyngby-kampen blev de planer imidlertid aflyst af sportschef Stig Inge Bjørnebye.



Sebastian Grønnings entré i transferkarrusellen har imidlertid rokket ved de planer igen. Der er flere muligheder for Kurminowski i Polen, og Sebastian Grønning vil i den sammenhæng passe fint ind som en del af angriber-kollegiet i Smilets By.



AGF har givet Sebastian Grønning et kontraktudspil, som angiveligt ligger noget under det, som AaB er parat til at betale. Aarhusianernes aktuelle situation virker til gengæld lidt mere stabil end i AaB, hvilket tæller i AGFøs favør.



Sebastian Grønning har fået en deadline fra AaB, der udløber i dag.

