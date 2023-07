AGF bekræfter: Forhandler med italiensk storklub

AGF forhandler med Inter om et salg af forsvarsspilleren Yann Aurel Bisseck.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

'En mulig transfer forudsætter, at den italienske klub beslutter sig for at udnytte en frikøbsklausul på 52 mio., hvortil der kommer omkostninger og nedskrivninger for AGF A/S,' lyder det.

'Når udfaldet af forhandlingerne er afgjort, vil yderligere informationer tilgå Fondsbørsen.'

Yann Bisseck vandt bronze med AGF. Nu venter en stor udfordring med en kontrakt med Inter de kommende fem år. Foto: Ernst van Norde

Kæmpe salg

Ekstra Bladet kunne tidligere fortælle, at alle detaljer i handlen var så godt som forhandlet på plads.

Inter kommer til at betale frikøbsklausulen på syv mio. euro – 52,5 mio. kr. – for forsvarsspilleren.

Den italienske storklub kommer til at finansiere købet over to betalinger til AGF.

Det bliver, ifølge Ekstra Bladets oplysninger, betalt med 3,5 mio. euro i år og et tilsvarende beløb næste år.

Der er tale om det største salg i AGF's historie. Den rekord tilhørte tidligere Albert Grønbeck, der blev solgt for 25 mio. kr. sidste sommer til Bodø/Glimt.

I den forbindelse udtalte sportschef Stig Inge Bjørnebye, at han godt ved, at Bisseck er for god til Superligaen, uden at han ville bekræfte yderligere.

- Vi forventer, at der sker noget med ham. Mere kan jeg ikke sige, andet end at det selvfølgelig er en god historie for os, sagde han.

Yann Bisseck spillede afskedskamp for AGF mod Brøndby. Nu venter en kæmpe udfordring i Inter. Foto: Ernst van Norde

Fem år

AGF skal aflevere 15 procent i videresalgsklausul til FC Köln. Det betyder, at tyskerne får 7,1 mio. kr. yderligere for Bisseck.

Yann Bisseck har udsigt til en femårig aftale med Inter, der sluttede som nummer tre i sidste sæson og derved er kvalificeret til Champions League i den kommende sæson.

