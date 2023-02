AGF blæste tænderne ud på chancefattige AaB

Hvis AaB og AGF-spillerne savnede spænding i fredagens forårspremiere i Superligaen, så skulle de bare sparke bolden op i luften.

For her stod stormen Otto klar til at kaste bolden i en vilkårlig retning, og det fik især AGF's rutinerede målmand Jesper Hansen at mærke.

Han var i første halvleg leveringsdygtig i lange udspark, som af naturen blev sendt tilbage på egen banehalvdel.

Og når den 37-årige keeper havde ro fra de kaotiske udspark, så forsøgte AaB'erne at kapitalisere på de friske vinde, som fløj ind over Aalborg Portland Park.

Blandt andet sendte Louka Prip et farligt frispark mod mål fra en spids vinkel. Vinden fik fat i bolden, og Jesper Hansen måtte sende sin erfarne målmands-krop mod målhjørnet.

På det efterfølgende hjørnespark forsøgte AaB's anfører Lucas Andersen at gå direkte på kassen, men trods medvind er det svært at score direkte på hjørne.

Ellers må de mange aalborgensere på lægterne undre sig over, at AaB ikke forsøgte at sende et langskud mod kassen i de første 45 minutter, hvor de havde vinden i ryggen.

For det lignede langt hen ad vejen, at AGF blot ventede på anden halvleg. Chancerigt fodboldspil var nemlig en mangelvare i kampens første.

Otto raser, der er 'X Factor' i fjernsynet og holdet har indtaget en bundplacering. Alligevel er AaB fans dukket op i massevis for at støtte deres hold, når Superligaen skydes i gang igen i Aalborg.

Anderson viser vejen

Netop som spillerne kom tilbage fra pause, steg tempoet og presset fra AGF. Aggressivt søgte de mod AaB-målet, og især Mikael Anderson kom tæt på med et drømmehug, som ramte indersiden af modsatte stolpe.

Tændingen, som manglede i den første halvdel af kampen, steg gevaldigt, og duellerne blev flere.

Det gjorde antallet af AGF-hjørnespark også, og her viste Mikael Anderson, at han er bedre til at sparke bolden direkte ind end AaB's Lucas Andersen.

Nærmest håbløst

Pludselig var AGF foran, hvilket lammede de 7854 tilskuere på Aalborg Portland Park, som kollektivt kan ærgre sig over, at de ikke formåede at profitere på den medvind, de havde i første halvleg.

Herfra sendte den efterhånden desperate AaB-træner, Erik Hamren, de to angribere Anosike Ementa og Marco Ramkilde på banen, men de formåede ikke at skabe den nødvendige kreativitet og energi, som AaB i den grad mangler.

Hvis den ikke opstår, så ligner AaB i den grad en nedrykker i årets Superliga. De mange AaB-fans, som trodsede stormen fredag aften, fik ikke et genfødt AaB-hold at se.