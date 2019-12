AGF-bombe - derfor røg han ud

AGF’s træner David Nielsen fandt det med egne ord nødvendigt at sprænge en bombe.

Derfor blev målskytten Mustapha Bundu hevet ud efter en god halv times spil, hvilket angriberen fra Sierra Leone åbenlyst ikke var tilfreds med.

- Det var et signal. Jeg var ikke tilfreds med, hvad jeg så, lød det fra AGF-træneren.

Det lignede ellers længe en kæmpe fadæse, men med et mål til 2-1 langt inde i overtiden reddede Mustafa Amini ikke kun tre point hjem til AGF.

Han sørgede også for, at David Nielsen undgik at få en omgang verbale tæsk.

- Grunden til, at vi performer, som vi gør, er, at spillerne er dygtige til at acceptere, at jeg gør, som jeg gør, fortalte David Nielsen om udskiftningen, som efterfølgende var samtaleemnet.

Trænerens forklaring ændrede dog ikke på, at der er uro på bagsmækken hos ’De Hvi'e’, selvom AGF er på vej mod noget stort for første gang i lange tider.

Lejesvenden i målet, serberen Aleksandar Jovanovic har i ugens løb været i skænderi med træneren over ikke at have fået pladsen mellem stængerne tilbage efter en skade.

Derfor var serberen ikke med i Esbjerg.

- Nu var det Mustapha Bundu, som blev hevet ud, og det var af sikkerhedsmæssige grunde, fordi han under opvarmningen havde mærket noget i baglåret, sagde David Nielsen.

Det var ikke en forklaring, som umiddelbart blev købt af hovedpersonen Mustapha Bundu selv.

I hvert fald meddelte manden med nu otte mål i denne sæson igennem pressechef Søren Højlund Carlsen, at han ikke ønskede at tale med pressen.

Sejren kom som nævnt i land på et meget sent sejrsmål.

Mustafa Amini reddede både AGF, men også træner David Nielsen

Kort forinden havde Esbjerg fået udlignet til 1-1 ved den indskiftede Patrick Egelund.

Efter Mustapha Bundus tidligere mål til 1-0 efter små 10 minutter havde gæsterne trukket sig tilbage og overladt alt initiativ til et godt kæmpende hjemmehold.

Bundu står komplet udækket i feltet og kan sparke bolden ind via stolpen mod Esbjerg! Video: Discovery Networks Danmark.

Selvom David Nielsen i pausen fik tændt op under ’De Hvi'e’, var det ikke ufortjent, at Esbjerg fik udlignet.

- AGF har lige nu alt det held, som vi havde i sidste sæson, konstaterede Esbjerg-målmand Jeppe Højbjerg tørt.

Målmanden kunne ikke skjule, at han ikke var enig i medspillernes beslutninger i overtiden.

Mustaoha Bundu fik en kort arbejdsdag. Foto: John Randeris

Således havde anfører Rodolph Austin i angrebet kort forinden reddet på stregen, fordi Esbjerg efter målet trak alt for langt tilbage og lod gæsterne angribe.

Nu er AGF for første gang i flere år bedst blandt de næstbedste i Superligaen og er ifølge David Nielsen på den fed måde på vej til at kæmpe om noget, der har været svært tidligere.

