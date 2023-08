Superligaen ... 13. aug. 2023 kl. 20:07 Gem artikel Gemt artikel

AGF-bommert: Redder point i vanvidsslutning

Se karaktererne: AGF troede, at sejren var hjemme, men i overtiden begyndte Silkeborg at trylle, og på få minutter scorede de to mål, men dramaet var langtfra slut