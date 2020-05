AGF-boss: En større fordel for Hobro end FCK

Superligaen er tilbage 28. maj, når AGF og Randers FC spiller et udsat opgør på Ceres Park - et Ceres Park, der vil være tomt for tilskuere, og det gælder som bekendt alle de resterende kampe i sæsonen.

Coronavirussen er efterhånden under kontrol, og derfor finder regeringen det ansvarligt at genoptage Superligaen, men det vurderes at være uansvarligt at gøre med tilskuere på lægterne, da det kan starte nye smittekæder.

Jacob Nielsen, administrerende direktør i AGF, er lykkelig over, at Superligean vender tilbage, men han ser også et unfair element i, at kampene skal afvikles uden tilskuere.

- Det er ikke en 100 procent fair afvikling, nu hvor vi ikke har tilskuerne, så det her må være den næstbedste løsning, siger Jacob Nielsen til Dplay og uddyber:

- For vores eget vedkommende har spillerne udviklet sig fantastisk i at præstere under pres, og nu er det lige pludselig omvendt.

- Der er ikke en sjæl på stadion, om det så er her eller på udebane. Fansene har været en stor del af vores sportslige oprejsning, og der er en sportslig fordel for Hobro i forhold til eksempelvis FC København.

