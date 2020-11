AGF-boss mistede appetitten: 'Grund til at hade PC'

AGF-direktør Jacob Nielsen mistede appetitten, da sportschef Peter 'PC' Christiansen klokken ni afleverede beskeden om sit skifte til FC København.

Det fortalte han til TV3 Sport i forbindelse med aftenens Superliga-kamp i Randers.

Jacob Nielsen har arbejdet med FCK's nye stærke mand i næsten 15 år, og han beskrev det som et personligt nederlag at sportschefen nu rykker til Parken,

- En spiller gav ham en ordentlig sviner med tårer i øjnene, fordi han havde forladt klubben og os. Jeg har det rigtig godt med, at man ikke er elsket længere det sted som man forlader. Det har jeg selv prøvet, sagde Jacob Nielsen med henvisning til sin egen beslutning om at forlade Randers FC til fordel for AGF for seks år siden.

- Der er grund til at hade PC rigtig meget, sagde han og bemærkede, at mærkatet galehus, som har klæbet til AGF åbenbart var savnet af Peter Christiansen siden han nu tog østpå.

AGF-bossen var trods afskeden med sin sportschef ikke parat til resignere.

- Vi er et fantastisk sted i AGF. Vi har prøvet det før at tage afsked med trænere eller ledere, Vi har sendt spillere til FCK, som har givet en masse virvar og vi har aldrig stået stærkere. Det giver en enorm tro, og det her skal vi udnytte til noget positivt, sagde han.

- Stort tillykke til FCK og så må vi smadre dem på banen.

Du finder ingen bedre til prisen end ham

Historien bag Maradonas Brøndby-billede

FCK's fatale fyring - Thorup efterladt uden hjælp