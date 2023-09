AGF-boss sviner agent: - Beskidt og uprofessionelt

Alt var egentlig klappet og klart, mente AGF.

De var nået til enighed med Premier League-klubben Brentford om at hente Mads Bech Sørensen på en fri transfer, og de havde gennem Bech Sørensens agent også en mundtlig aftale på plads med spilleren.

Men sådan gik det ikke. For i sidste øjeblik vendte handlen på en tallerken, og Mads Bech Sørensen havnede i stedet i FC Midtjylland. Og det træk imponerer ikke AGF's sportsdirektør, Stig Inge Bjørnebye:

- Det skete i sidste øjeblik. Men det er sådan tingene, der sker i et transfervindue - nogle gange mister man nogle. Men jeg stoler på den måde, vi driver forretning på. Vi gør det professionelt og loyalt - vi holder vores ord.

Mads Bech Sørensen valgte i sidste øjeblik FC Midtjylland over AGF. Arkivfoto: Paul Terry/CSM/Ritzau Scanpix

- Jeg tror, at hvis man arbejder sådan her som agent på den lange bane, så taber man. For det er absolut beskidt og uprofessionelt. Der er for meget på spil, og det er et stort ansvar at indgå disse aftaler.

- Man kan ikke drive forretning på denne måde, så han har lavet sin sidste handel med os - det er helt sikkert, siger Bjørnebye til TV 3 Sport.

Fulgt på sidelinjen

Mads Bech Sørensen har spillet i Brentford siden 2017 med et par afstikkere på leje. FC Midtjylland har et samarbejde med Brentford og har derfor fulgt forsvarsspilleren tæt, hvilket i sidste ende formentlig blev udslagsgivende for kursændringen.

Mads Bech Sørensen er repræsenteret af agentfirmaet People in Sport, hvor Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra agent Casper Grønn - men han har ikke reageret på henvendelsen endnu.