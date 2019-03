AGF-chef: - Vinder sjældent, når man er dum!

David Nielsen havde svært ved at afgøre, om han skulle grine eller græde efter søndagens pointdeler i Vendsyssel.

Hans mandskab smed nemlig to ultra-kostbare point i hundeslagsmålet om at komme i top-seks, men på den anden side fik AGF reddet det ene point i undertal og med et spritnyt og urutineret forsvar, hvor der var fire afbud fra rutinerede kræfter.

- Man vinder sjældent, når man er dum. Og det var en dumhed, som Adama Guira begik i anden halvleg. Der er ikke meget mere at sige til det. Han ved også godt selv, det var dumt, lød det bundærlige svar fra AGF’s cheftræner, der heller ikke lagde skjul på, at Guiras udvisning kostede i tabellen.

- Det bliver selvfølgelig hypotetisk, men jeg er ikke i tvivl om, at udvisningen er det, der kostede os sejren Det var meget ærgerligt, vi gav fordelen fra os, da vi sad meget godt på kampen, lød det fra David Nielsen, der fik den værst tænkelig indledning på opgøret.

Der var nemlig kun spillet 15 sekunder, da den unge debutant Sebastian Hausner tordnede frem mod Morten Knudsen fra sin position i backkæden og lod sig overspille. Så var AGF lynhurtigt bagud med den 10. yngste startellever i Superligaen nogensinde.

Men de unge aarhusianere rejste sig og kæmpede alligevel et vitalt point med hjem til Østjylland.

- Der er meget snak om top-seks, og ja, det havde da været rart at få tre point i det kapløb. Men jeg kan altså ikke lukke øjnene for den positivitet, som de unge drenge viste. Det var en kæmpe kamp, og vi fik vendt op og ned på det, efter vi kom bagud.

- Det ene point giver os stadig et skud i bøssen. Det tror jeg ikke, vi havde haft, hvis vi havde tabt mod Vendsyssel. Nu er der dækket op til en altafgørende kamp mod OB, sagde David Nielsen.

Patrick Mortensen var én af de AGF’ere, der igen fik vist sig godt frem. Angriberen viste for anden gang i foråret sin målnæse, da han på akrobatisk vis fik skovlet bolden over stregen med ryggen til mål.

- Jeg er sgu ligeglad, om det er flotte eller grimme mål, jeg laver. Det kan man ikke se i statistikken alligevel. Men jeg er glad for, at min aktion lykkedes, og vi trods alt fik et enkelt point med, når vi var en mand i undertal, sagde Patrick Mortensen, der på bedst mulig måde forsøgte at skåne holdkammeraten Adama Guira for yderligere kritik.

- Det er synd for ham, for han spillede en fin kamp indtil udvisningen. Men det er da lidt åndssvagt at lave så voldsom en tackling så langt oppe på banen. Det gjorde ikke opgaven nemmere for os andre, sagde Patrick Mortensen.

Adama Guira havde efter kampen i Hjørring ikke lyst til at udtale sig til pressen.

