- AGF gejler altid en stemning op

Det blev vanen tro til et sandt drama, da FC København slog AGF søndag aften.

Særligt den sidste halve time udviklede sig til noget, der mindede mere om græsk-romersk brydning end fodbold, og dommer Morten Krogh blev sat alvorligt på prøve både af kampens aktører og de godt 8.000 ellevilde aarhusianere på lægterne.

- Det er typisk AGF. AGF prøver altid at gejle en stemning op i en kamp. Det er den måde, de gør det på, og det er de kommet langt med, så cadeau for det, sagde Jonas Wind, der åbnede scoringen i Aarhus.

Den udlægning var hjemmeholdets Casper Højer Nielsen ikke enig i.

- Haha, det må stå for hans regning, hvis han har sagt sådan. Der var en intens stemning, og det er kun fedt. Jeg synes bestemt ikke, at vi var værre end de var. Jeg kunne til gengæld sige, at jeg synes, de lå rigtig meget ned i forhold til effektiv spilletid. Det blev for meget, men det er måske typisk FCK, lød svirpet retur.

Viktor Fischer i græsset. Foto: Claus Bonnerup

Det var særligt Viktor Fischer, som aarhusianerne, både dem på og udenfor banen, var efter. Kantspilleren leverede assisten til matchvinder Jens Stage, men det var nærmere for Fischers manglende evne til at blive på benene, at der blev råbt og skreget.

- Det tænker jeg ingenting om. Jeg synes, det var en fed fodboldkamp, og deres fans er fuldstændig usammenlignelige. De skabte en fantastisk stemning, lød det diplomatisk fra Aarhus-drengen.

- Det lyder som om, du er gladere for AGF's fans end omvendt.

- Det er sikkert korrekt, men jeg synes stadig, det er federe at have 8.000 mennesker til at råbe ad mig, end at de ikke er der. Med flere længder.

Viktor Fischer forlader banen efter kampen til knap så stor jubel for hjemmeholdets fans. Foto: Claus Bonnerup

- Hvordan ser du situationen i kampens afslutning, da Kamil Grabara løfter dig fra jorden for at få dig på fødderne?

- Det bemærkede jeg slet ikke.

- Du mærkede ikke, at Grabara løftede dig fra jorden?

- Nej, der opstod noget tumult, og så kom Lukas Lerager flyvende. Mere bemærkede jeg ikke, sagde Viktor Fischer.