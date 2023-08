AGF-helt nåede at blive nervøs ved VAR-tjek

AGF’s Patrick Mortensen udtaler til Viaplay, at han nåede at blive nervøs, da dommeren blev kaldt ud til skærmen for at vurdere et muligt straffespark.

Patrick Mortensen blev søndag eftermiddag matchvinder for AGF, da han scorede kampens enlige mål i 1-0-sejren over Lyngby i 3F Superligaen.

Men det kunne være gået anderledes, da kampens dommer i anden halvleg blev kaldt ud til VAR-skærmen for at vurdere et muligt straffespark til Lyngby. Dommeren valgte at holde fast i sin dom.

VAR-tjekket gjorde AGF-kaptajnen nervøs, udtalte han efterfølgende til Viaplay.

- Jeg ved ikke, om det var held. Men der var en VAR-situation, og jeg har ikke tidligere oplevet, at dommeren er blevet kaldt ud for efterfølgende af holde fast i sin vurdering. Men det er klart, man nåede lige at blive nervøs.

- Det er dejligt at stå med tre point. Jeg havde været meget forbandet, hvis vi havde stået med et point, for vi havde også mange store chancer.

- Når man gør det op, var det en fortjent sejr, synes jeg, udtalte Mortensen til Viaplay.

Med sejren rykkede AGF op som nummer tre i 3F Superligaen.