AGF-helten sigter højt: Vi kan slå alle

HERNING (Ekstra Bladet): AGF buldrer af sted i slutspillet, og De Hvide overbeviste vel de sidste tvivlere om kvaliteterne med den forrygende 4-3 sejr i Herning.

En triumf som havde én altoverskyggende AGF-helt i form af Jon Thorsteinsson, der fik David Nielsen til at glemme alle bekymringer om Mustapha Bundus skade med sit show på MCH Arena.

For et halvt år siden var han med til at sætte fut i AGF-toget med scoringen til 2-1 i ulvehulen, da AGF vandt 3-1. Denne gang stjal islændingen hele showet.

Pumpede 1-0 føringen ind i første halvleg. Siden trykkede han den vinkle-de reducering ind til 3-2 med 13 minutter igen, inden han udlignede til 3-3 tæt under mål, da Gift Links uimodståeligt havde snoet sig forbi Jens-Lys Cajuste.

I overtiden stak Thorsteinsson så i dybden, da endnu en indskifter, unge Albert Erlykke, smækkede sin aflevering afsted. Denne gang kiggede Jon Thorsteinsson op og fandt Nicklas Helenius til vanvittige 4-3 og euforisk forløsnng hos gæsterne.

AGF'erne eksploderede i jubel efter det store comeback mod FC Midtjylland. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix

- Vi har vist hele sæsonen, at vi kan slå alle, smilede AGF-helten efter slutfløjtet.

- Det her var et stort statement fra os, at vi hele tiden blev ved med at tro på det, sagde Jon Thorsteinsson som bemærkede, at AGF'erne flere gange i sæsonen har vendt kampe.

- Vi har gjort det før... og vi har gjort det tidligere på dette stadion, sagde han og bemærkede, at hans egen præstation rådede bod på flere udfald efter coronapausen.

- Jeg var på bænken sidst, og jeg synes ikke helt at jeg har ramt niveauet efter pausen. Det gjorde jeg så i aften, sagde han og noterede den facon som AGF takket være afgørende aftryk fra reserverne vendte kampen.

Kevin Diks leverede pasningen til 3-2 scoringen. Gift Links stod bag afleveringen til 3-3. Og det var unge Albert Erlykke, der satte det angreb i gang, som ligeledes indskiftede Nicklas Helenius udnyttede til 4-3.

- Det viser bare, at vi har et fantastisk hold, sagde Jon thorsteinsson.

Se også: Vanvittigt comeback!

Se også: Ellevild AGF-træner: - Vi overfaldt FCM