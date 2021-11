AGF-helten var ved at eksplodere

Jesper Hansen fik ikke sæsonens ottende clean sheet mod Silkeborg, men AGF-keeperen var trods alt fortrøstningfuld efter 1-1 opgøret mod Silkeborg.

- Vi manglede lidt af den disciplin, som vi faktisk har været gode til at holde på det seneste. Vi virkede lidt mentalt trætte, sagde han efter slutfløjtet, hvor han for alvor kom på arbejde op mod pausen.

- Jeg ved ikke om man kunne se det, men jeg var ved at eksplodere derinde.

- Efter det tredje angreb, hvor de flyttede bolden ud til højre back, hvor jeg måtte ned efter indlægget, der tænkte jeg, okay nu løber de bare rundt om os.

- Jeg tror også, at man kunne se utilfredsheden på tv, sagde Jesper Hansen, der var helt afgørende for at AGF i det hele taget fik point mod oprykkerne.

- Jeg havde sådan følelse af, at jeg tager det hele i dag. Det er den der fede uovervindelige følelse, når man har sådan redning som den lige før pausen.

- Det er jo lige før, at jeg også tager udligningen, da jeg får benet på, smilede den 36-årige keeper, der har fået styr på AGF's bagkæde og nu er oppe på syv clean sheets.

- Det skulle ikke være i dag, at jeg skulle holde et clean sheet, men sådan er det. Jeg kan i hvert fald se tilbage på et rigtig god kamp. Den bedste for AGF, sagde han.

- Jeg skal lige have nogle flere kampe til nul, så jeg kan komme op på den der alltime cleansheet liste, lo han.

- Spøg til side. I starten tænkte jeg, at det kan godt gå hen at blive lang sæson, men vi har fået rettet op på det og det ser rigtig fornuftigt ud, sagde han og så med behersket optimisme frem mod foråret.

- Vi har stadig muligheden i foråret for at nå top seks med de kampe, der resterer. Vi skal jo hente en del sejre

- Jeg er fortrøstningsfuld og optimistisk omkring, at vi sagtens kan gøre det. Hvis vi havde tabt i dag, så havde det været noget andet, så havde det været rigtig, rigtig svært, sagde Jesper Hansen, der blev kaldt fremragende af cheftræner David Nielsen.