AGF henter dansk profil hjem

Så er der nyt blod til AGF's midtbane.

24-årige Mads Emil Madsen vender hjem til Danmark efter et ophold i Slavia Prag. Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

Aftalen frem løber frem til udgangen af 2026.

'Det føles virkelig godt, at det er faldet på plads. Jeg var klar til at prøve noget andet og finde en ny klub, og her stod AGF for mig som den fedeste mulighed. Klubben ville mig, og jeg ville dem. Så det er perfekt, at vi nu står her og jeg kan slutte mig til opstarten i relativ god tid inden premieren på den nye sæson', siger hovedpersonen.

Mads Emil Madsen var lidt af en publikumsfavorit i Silkeborg, hvor han sågar fik musikeren Lars Lilholt som personlig trøjesponsor. Men det blev altså ikke Silkeborg, han vendte hjem til.

AGF-sportschef Stig Inge Bjørnebye glæder sig over, at det blev ham, der kunne sætte kløerne i Mads Emil Madsen.

- Trods sin stadig unge alder kommer Mads med en god erfaring fra dansk og international fodbold, og som spiller vil han give os en ny dimension på midtbanen. Han er en venstrebenet midtbanespiller med et stort løbepensum.

- Fra hans tid i dansk fodbold, hvor han havde en flot sæson for Silkeborg, inden han rejste ud, husker de fleste ham nok som en dynamisk spiller med et fint blik for spillet, siger sportschefen.

Mads Emil Madsen spillede 69 førsteholdskampe i Silkeborg, inden han drog udenlands. Hos Lask spillede han 32 førsteholdskampe, mens det i Slavia Prag blev til 17 af slagsen.

Han har desuden spillet syv kampe på Danmarks U21-landshold.

