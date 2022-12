AGF i komisk koks

Onsdag blev planerne for AGF's nye stadion fremlagt, og havde du et skarpt øje, så du måske, at resultatet ikke var med 'De Hviie' på et af de animerede billeder af projektet, som klubben lagde ud på sine sociale medier.

Et af billederne illustrerer forplejningszonen under en af tribunerne, hvor tilskuere kan hente øl, vand, mad og snacks.

Her kan fansene også følge med i kampens stilling, mens de venter på, at deres pølse bliver grillet færdig eller fadøllen færdigskænkes.

Problemet er bare, at resultatet i den fiktive situation ikke går AGF's vej.

Faktisk er de bagud med 2-3 til FC Nordsjælland, og det stammer fra en kamp 5. september, da Uwe Röslers tropper tabte med netop de cifre i en Superliga-kamp i efteråret.

Foto: AGF

AGF-pressechef Søren Højlund Carlsen kan godt se det komiske i udfaldet. Han foretrækker dog at tænke tilbage på en dag, der har været god for alle i og omkring klubben.

- Vi går ikke op i sådan en lille detalje. Det er jo bare visualiseringer, og det er ikke noget, vi har lagt mærke til.

- Jeg har godt set, at folk har moret sig lidt over det på sociale medier, og folk er da velkomne til at gå på jagt efter flere 'easter eggs' (overraskelser, red.). Det har været en fremragende dag for AGF, griner Søren Højlund Carlsen.

AGF's kommende hjemmebane er tegnet af arkitektfirmaet Zaha Hadid Architects. Det har fået arbejdstitlen Skovens Arena, og det får plads til 24.000 tilskuere.

Kongelunden er det område, hvor stadionet i Aarhus kommer til at ligge, og hvor AGF's nuværende hjemmebane, Ceres Park, også ligger.

Planen om at bygge et nyt stadion i Aarhus frem mod 2026 betyder formentlig, at AGF mister sin hjemmebane i halvandet år.