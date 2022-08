AGF indfører aldersgrænse på stemningstribune

Der er dårligt nyt til unge mennesker i Aarhus med hang til slagsange, flag og romerlys, når de går til fodbold.

AGF har nemlig besluttet at indføre en aldersgrænse på Ceres Parks B1 og B2-afsnit. Også kendt som stemningstribunen.

Det bekræfter klubben over for Århus Stiftstidende.

AGF har vurderet, at ikke alle unge har følt sig trygge i området, lyder forklaringen ifølge Århus Stiftstidende i den mail, som AGF har afsendt.

Ekstra Bladet har været i dialog med kommunikationschef i AGF Søren Højlund, der fortæller, at mailen er sendt til de berørte sæsonkortholdere.

Desuden er en del af forklaringen, at den yngre gruppe mennesker, der vil blive ramt af det nye alderskrav, ikke helt har lært, hvordan man 'fester med de ældre unge, der drikker alkohol,' lyder det fra Asger Munkholm, AGF's marketingdirektør, til Århus Stiftstidende.

Artiklen fortsætter under billedet ...

AGF's fans under Superliga-kampen mellem AGF og Lyngby. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

- Vi kan se, at der er en forskel på dem, der gerne vil være med til festen, men ikke ved, hvordan de opfører sig, og hvordan man deltager i en fest på en positiv måde, og så dem, der har gået til gymnasiefester og så videre. De ved godt, hvordan man opfører sig. Der er et skel mellem de to grupper, og så er det jo svært at sige, hvor det skel præcis går, fortæller Munkholm.

I AGF's orientering til de berørte sæsonkortholdere lød det, at klubben havde truffet beslutningen på baggrund af dialog med de stemningsskabende fans.

Til Århus Stiftstidende slår Munkholm dog fast, at det er en beslutning, der er truffet af klubbens ledelse og sikkerhedschef på basis af deres vurdering af situationen i B1- og B2-afsnittene.

- Jeg har aldrig hørt sætningen: 'Vi gider ikke at have børn på lægterne.' Vi har haft en dialog med dem (de stemningsskabende fans, red.) omkring, at de også synes, at der var nogle yngre og yngre på stemningstribunen.

Den nye aldersbegrænsning gør sig allerede fra AGF's næste hjemmekamp.

Det er 5. september mod FC Nordsjælland.

