AGF-kamp kan sætte rekord i Parken

Over 30.000 tilskuere har allerede sikret sig adgang til søndagens kamp, så en rekord kan stå for fald, når FC København lukker efteråret på hjemmebanen

Resultaterne har været svingende men tilskuertallene stabile på et højt niveau i denne sæson for FC København, der på hjemmebane runder superligasæsonen af søndag eftermiddag mod AGF.

Og interessen for den kamp er allerede på et niveau, hvor der kan sættes efterårsrekord mod århusianerne i Parken.

Tirsdag eftermiddag er der således allerede 30.000 tilskuere, der har sikret sig en plads til kampen klokken 16.00, meddeler FC København.

Klubben vurderer derfor, at der er gode muligheder for ny rekord. De tre gange, der har været flere til AGF-kampe, har været til to sæsonafslutninger og en pokalfinale, og den bedst besøgte fandt sted den 22. juni 2003, hvor FCK kunne sikre guldet på sidste spilledag. 37.582 så FCK vinde med 4-1 med nuværende sportsdirektør Peter Christiansen på holdet.

Pokalfinalen 5. maj 2016 trak 35.828 tilskuere, mens der tre en halv uge senere kom 27.466 og fejrede FCK’s mesterskab.

Parken har en kapacitet på 38.065, og da den var lidt højere var det kun klassikerne mod Brøndby – og en enkelt kamp mod Silkeborg i 2006 – der ifølge Superstats har trukket flere tilskuere.

På grund af de øgede coronatal håber arrangørerne at folk vil drage mod Parken i god tid. Portene åbner klokken 14. Sektion 12 og udeafsnittet på D-tribunen dog en time tidligere.

FCK, der er fem point efter FC Midtjylland i toppen, runder efteråret af i Aalborg søndagen efter.