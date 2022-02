AGF-katastrofe i bizar Wilshere-debut

Jack Wilshere fik debut for AGF, men aftenen endte alligevel i katastrofe for 'De Hviie'.

Et nederlag til bundproppen Vejle sender aarhusianerne direkte mod nedrykningsspillet.

Vejle stak en kæp i hjulet på AGF og Jack Wilshere. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Det skete efter en vidunderlig fodboldkamp på en rædderlig bane, hvor de fleste ventede med længsel på, at Jack Wilshere, med de 34 landskampe for England og 182 Premier League-kampe, fik sin debut for AGF.

Derudover blev kampen afbrudt i godt 10 minutter, fordi stadionlyset gik kort inde i anden halvleg. Superligaen … Jack Wilshere må undre sig gevaldigt over, hvad det er for en størrelse, han er blevet aktør i …

Det blev langt fra den ønskede AGF-debut til Jack Wilshere. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

2300 AGF-fans havde tagen turen til Nørreskoven for at fylde endetribunen fuldstændig op. Mon ikke, Jack Wilshere har været årsag til, at en del aarhusianere hev muldvarpen frem for at købe billet …?

Adskillige Union Jack-flag tydede på det. Der var også uforholdsmæssig mange hvide trøjer med nummer 10 på ryggen. Det stod ikke ’Olsen’ på mange af 10’erne …

Det var en brite, mange aarhusianere var dukket op for at se. Foto: Ernst van Norde

Banen indbød på ingen måde til debut for en mand med kronisk skrøbeligt bentøj. Der var mere brunt end grønt, og der må sidde nogle kommunalpolitikere i Vejle og skamme sig over at præsentere den pløjemark for Superligaen.

Det forhindrede dog ikke Vejle og AGF i at levere blændende underholdning. Fire mål i første halvleg og masser af drama aktørerne imellem.

Der manglede stort set kun en skraldespand og en navnkundig brite på banen …

Det var til gengæld morsomt, da AGF-fansene råbe olé, olé, olé for hvert lys, der blev tændt i masten igen fem minutter senere. Og Gudskelov blev katastrofen ikke større end som så.

En mindre skandale udspillede sig i Vejle. Foto: Ernst van Norde

AGF og Vejle kæmper for vidt forskellige ting i denne sæson. Men de har et fælles problem. Baseret på de første to forårskampe, så er både den hvide og den røde defensiv hullet som en si.

Men til gengæld har vejlenserne fået en fantastisk forstærkning i Raul Albentosa, der virker til at være en kæmpe chef i samarbejde med kaptajn Denis Kolinger.

AGF bøder for, den skræmmende dårlige defensiv. Det var den i Haderslev. Det var den igen i Vejle, hvor AGF'erne ikke fik foræret to mål af en australier.

Jack Wilshere fik ikke tid til at vise sit sande ansigt i Vejle. Foto: Ernst van Norde

Og så er der selvfølgelig Jack Wilshere. Hvad har den tidligere Arsenal-stjerne at byde ind med?

Det var ikke mange svar, vi fik fredag aften.16 minutter fik han i den 'hviie' trøje.

Det lugter af, at Jack Wilshere skal bevise sit værd for AGF i nedrykningsspillet.