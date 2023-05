AGF lurer: Ja tak til 20 millioner

Lyngby Boldklub råder over en purung forsvarsspiller, der har fået Superliga-klubber til at snuse til ham.

20-årige Lucas Hey har ifølge Ekstra Bladets oplysninger præsteret så stærkt for bundklubben i denne sæson, at spillet om hans næste kontraktunderskrift er i fuld gang.

Flere Superliga-klubber udviser interesse for stopperen, og lige nu er det planen, at han til sommer - et år før kontrakten med Lyngby ophører - skal sendes videre i karrieren og blive et stort salg for klubben.

Én af bejlerne er den pludselige guldkandidat fra Aarhus, da AGF har set sig lun på Lucas Hey, men det er endnu ikke blevet så konkret, at der forhandles pris, løn eller andre detaljer.

Nedrykning har kæmpe betydning

Lyngbys skæbne i landets bedste fodboldrække har imidlertid enorm betydning.

For ender sjællænderne med at rykke ud, kommer Lucas Hey ifølge Ekstra Bladets oplysninger efter alt at dømme ikke til at følge med dem ned i 1. division.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Nicas Kjeldsen, der er fodbold- og talentchef i Lyngby Boldklub, og det vil være synd at sige, at han ikke har kunnet mærke flirten.

- Min telefon er da begyndt at ringe, og jeg tror, der er mange bejlere, der skal bruge de sidste tre-fire uger på at se, hvordan det går ham.

- Guldfeberen raserer allerede lidt i Aarhus, og de kan måske komme til at mangle en midtstopper til sommer. Er AGF en klub, du har haft i røret?

- Jeg vil ikke kommentere på enkelte klubber lige nu og her, men der er da klubber her i Danmark og i udlandet, der spørger på ham.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

- Har I gjort jer overvejelser om at sælge til en anden dansk klub, eller foretrækker I udlandet?

- Det kan være begge dele. Vi vil gerne ramme noget, der er den perfekte kombination af, at vi får en god kompensation for vores arbejde med en ung spiller, ligesom han skal finde noget, der er det rigtige for ham.

Efter Lyngbys 2-1-sejr over FC Midtjylland i søndags fortalte cheftræner Freyr Alexandersson den fremmødte presse - herunder bold.dk - at han ville være tilfreds, hvis et salg af Lucas Hey kunne indbringe Lyngby 20 millioner kroner.

Men det vil Nicas Kjeldsen ikke gå ind i.

- Ej, det er noget, man vurderer løbende.

- Så de 20 millioner kroner var sagt med et glimt i øjet?

- Jeg vil nok sige ja til 20 millioner kroner. Lad mig sige det sådan. Det helt ærlige svar er, at vi ikke som sådan er dykket ned i det endnu. Vi har ikke sat et prisskilt på ham endnu. Det er en postgang for tidligt.

