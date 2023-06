AGF opruster efter bronze-triumf

AGF forstærker sig med den 25-årige tyske forsvarsspiller Michael Akoto på en fri transfer. Det skriver fodboldklubben mandag på sin hjemmeside.

Akoto har fået en toårig aftale med AGF og starter i klubben efter sommerferien.

AGF-sportschef Stig Inge Bjørnebye forklarer, at Akoto både kan spille centralt på den defensive del af midtbanen eller længere tilbage på banen.

- Michael er en alsidig spiller, der både kan spille på 6'er-positionen, i centerforsvaret og som højre back.

- Han er fysisk stærk, atletisk og har en god fart. Han forstår at sætte sine kvaliteter i scene, og han giver sig altid fuldt ud i kampe og til træning, siger Bjørnebye til klubbens hjemmeside.

Akoto er født i Ghana, men har tysk statsborgerskab. Han har de seneste to år spillet for Dynamo Dresden i den næstbedste og tredjebedste tyske række, hvor det samlet set er blevet til 57 kampe. To mål har han scoret for den tyske klub.

- Vi har set ham i flere kampe og indhentet gode referencer på ham, og både som spiller og person kommer han til at passe godt ind i AGF.

- Vi har været ude i god tid med Akoto, og det har været en god og grundig proces. Nu glæder vi os til at tage imod ham på Fredensvang, når vi starter op igen, siger Stig Inge Bjørnebye.

AGF sluttede sæsonen af med at vinde bronze i Superligaen. Næste sæson går i gang i slutningen af juli for AGF's vedkommende.