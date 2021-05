AGF på Europa-kurs

AGF har for alvor fået taget på lillebror fra Randers, der var gået i total pokaldvale søndag eftermiddag.

Derfor kunne aarhusianerne rejse fra Kronjylland med nok en sejr og tre point, som sender AGF på stik kurs mod fjerdepladsen i Superligaen, der giver adgang til Europa-playoff mod vinderen af kvalifikationsspillet.

Det er ikke nogen hemmelighed, at der er større ting på spil for Randers i den kommende uge, end denne søndags rivalopgør mod AGF i Superligaen.

Pokalfinalen på torsdag er alfa og omega for randrusianerne, og det skinnede så voldsomt igennem på grønsværen, at man næsten blev blændet.

Randers havde valgt at spare Vito Mistrati, Marvin Egho, Mikkel Kallesøe og Simon Piesinger. Men derfor kunne de 11 startende spillere jo godt levere en solid indsats. Det gjorde de dog på ingen måde.

Mage til uinspirerende og nerveløs forestilling skal man langt tilbage for at finde i Randers FC’s historie under Thomas Thomasberg.

AGF tromlede over de haltende krikker i første halvleg, og skudstatistikken lød på 0-7 efter 20 minutter. Det var lige inden, gæsterne fik hul på bylden og scorede det uundgåelige føringsmål.

Det var formstærke Kevin Diks, der nåede højest på et fremragende frispark fra Casper Højer. To backs af høj, høj klasse.

Kevin Diks når højst og pander AGF i front. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Thomas Thomasberg må have uddelt årtiets skideballe i pausen, for Randers mødte op til anden akt med en helt anden indstilling.

Efter 53 minutter fik indskiftede Nikola Mileusnic endda værternes første afslutning med nogenlunde bid i.

Med en times tid igen satsede Thomasberg og sendte Kallesøe og Egho i kamp. Pludselig lignede det et intenst lokalbrag i Randers.

Også fordi aktørerne ikke kunne lade være med at gejle hinanden op og gå til makronerne i nærkampene som opgøret skred frem. Skønt!

Mikkel Kallesøe var meget tæt på at skaffe det ene point i overtiden, men Kamil Grabara sprællede i verdensklasse på stregen, og så kunne AGF tørre sveden af panden og snuppe den anden sejr i træk over Randers FC.

Ærgerligt for kampen, at Randers ikke havde samme energi fra kampens start - og godt der er alt at spille for på torsdag i pokalfinalen...

Superligaens transfervindue bliver snart flået op. Læs status på ét af ligaens varmeste salgsemner her (PLUS+)

Du kan også få indblik i Pione Sistos genopstandelse for FC Midtjylland (PLUS+)