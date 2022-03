AGF-raseri kostede 20.000 kroner

Han var godt tændt, den dygtige midtbanespiller Mikael Anderson, og det gik også lidt for hedt for sig, da han forlod banen efter 1-1 kampen mod Viborg FF.

Og da han gik mod omklædningsrummene, smadrede han en mikrofon til 20.000 kroner.

Det skriver bold.dk.

Mediet har talt med Michael Borup, der er chef for produktionsselskabet NEP. Han fortæller, at regningen lander hos AGF.

- AGF har været meget fair i denne sag og henvendte sig lynhurtigt til os efter episoden og sagde, at vi bare skulle sende en regning på det ødelagte udstyr. Så det har vi gjort nu, siger Michael Borup til bold.dk.

Der var i det hele taget masser af dramatik i slutfasen af opgøret, hvor Sebastian Hausner fik rødt kort efter at have modtaget sin anden advarsel, men det straffespark, han begik, blev misbrugt af Younes Bakiz, der så ud til at blive overfuset verbalt af Nicolai Poulsen efterfølgende.

I samme moment blev opgøret fløjtet af, og det var her, at Mikael Anderson kogte over og blandt andet modtog et gult kort af kampens dommer Jørgen Daugbjerg Burchardt, inden han mod omklædningsrummet sparkede og ødelagde en mikrofon.