AGF redder æren efter grotesk kæmpedrop

AARHUS (Ekstra Bladet): Superligaen er i gang og verden er åbenbart gået under i Corona-nedlukningen.

For AGF fik stort set has på sit gigantiske Randers FC-kompleks, da De Hvide i genåbningen af Superligaen fik gravet sig op af et dybt hul mod Randers FC og sikrede sig med stor sandsynlighed plads i mesterskabsslutspillet takket være Patrick Mortensens sene udligning til 1-1.

Scoringen faldt i en hektisk slutfase, hvor hjemmeholdet pressede Randers FC helt i bund og Randers FC Patrick Carlgren måtte i flere omgang diske op med høj klasse, mens AGF'erne sværmede om målet.

Det lignede ellers at AGF's håb om point var smuttet, da Patrick Mortensen ikke kunne bugsere kuglen i mål i sidste minut, da Carlgren sendte en returbold ud i feltet.

Men AGF'erne pressede på og fik belønningen i overtiden, da Mortensen slog til efter et opspil over Casper Højer. En udligning som også udløste jubel i Aalborg og Farum, fordi det gør afslutningen på grundspillet mindre dramatisk, da Randers FC dermed stadig har en del at indhente.

Dermed slap AGF for at indlede genstarten med et nederlag skabt på pinligste vis.takket være en af sæsonens mest groteske scoringer.

Forsvarsfyrtårnet Simon Piesinger bankede kort før pausen behjertet til kuglen netop som han havde passeret midterlinjen.

Fra 40 meter sejlede bolden ind over den fejlplacerede William Eskelinen, som ikke kunne skubbe bolden uden om målrammen med sin udstrakte hånd.

Simon Piesinger bliver hyldet efter sin scoring. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Hjemmeholdet indledte kampen bedst uden for alvor at true gæstenes mål, men det kampbillede sørgede AGF's unge Zach Duncan indirekte for at ødelægge for sig selv og holdkammeraterne.

Han kastede sig alt for overgearet ind i en uel for at erobre bolden fra gæsternes erfarne forsvarskaptajn Erik Marxen og smadrede sin modstander ned samtidig med at AGF'eren rev en skade til sig.

Artiklen fortsætter under billedgalleriet:

Den pause der fulgte, mens Zach Duncan modtog behandling, havde Randers FC klart bedst af. Andre Rømer og Vito Hammershøy-Mistrati fik pludselig den plads centralt, som AGF havde frarøvet dem i kampens indledning. Indskiftede Mustafa Amini havde svært ved at finde sin rolle og momentum skiftede Randers FC's vej.

Gæsterne begyndte at vinde de små dueller, og de små frispark og hjørnespark faldt til Randers FC, mens hjemmeholdets gameplan smuldrede fejlpasning for fejlpasning.

Målets tilfældighed fortalte til gengæld også sin historie om en halvleg, hvor chancer var en mangelvare.

AGF lignede et hold på vej til at smide kampen helt i perioden efter Randers FC's åbningsmål. Björn Kopplin ejede Mustapha Bundu i kampens afgørende duel, og uden kantspillerens magi så blev det ganske farveløst. Bundu havde stået til at miste de to aflyste RFC-opgør tidligere på foråret. Hans første halvleg´gjorde det ikke til et større tab.

Et behjertet opspil over Jon Thorsteinsson og en stor hovedstødschance til Kevin Diks i minutterne op mod pausen signalerede dog, at der stadig var liv i De Hvide.

Og da AGF i kampens slutfase pressede for at udligne viste Mustapha Bundu omsider sin berettigelse, men manglede lige akkurat de sidste marginaler på to gode muligheder.

