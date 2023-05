AGF retter kritik: Det er IKKE korrekt

Det var ikke, som det plejede, da FC Nordsjælland gik til pause i topkampen mod AGF søndag aften på Ceres Park.

Tre fans af hjemmeholdet fik forvildet sig ind i det, der havde forbindelse til gæsternes omklædningsrum, og det rettede FC Nordsjælland-sportschef, Jan Laursen, kritik af, da han var til rådighed for pressen efter opgøret., der sluttede 1-1.

Her fortalte han også, at de ville indgive en klage som følge af episoden.

AGF har afholdt sig fra at kommentere på det, men i en længere udmelding på Aarhus-klubbens hjemmeside leverer de nu deres version af sagen.

'Eftersom FC Nordsjælland alligevel valgte at orientere medierne og sportschef Jan Laursen efterfølgende udtalte sig til flere medier søndag aften, er vi dog nødt til at korrigere', lyder det.

'Det er korrekt, at tre gæster, der opholdt sig i en nærliggende sponsorlounge, søndag aften ved en fejl fik adgang til en mellemgang ved FC Nordsjællands omklædningsområde, fordi en nødudgang uretmæssigt og ved en fejl blev åbnet'.



'Det beklager vi naturligvis, og det beklagede vi også i aftes med det samme overfor FC Nordsjælland - det var en fejl. Og med det samme blev der placeret en vagt foran nødudgangen'.



'Men det er ikke korrekt, som FCN’s Jan Laursen beskriver i flere medier, at de tre gæster kom ind i FCN’s omklædningsrum. De kom tværtimod til at åbne en dør til en mellemgang til omklædningsrummene, og døren var lukket ind til FCN’s omklædningsrum, hvilket Laursen også selv bekræfter i et af de flere interviews, han gav efter kampen'.

Foto: Claus Bonnerup

Der var aldrig direkte kontakt mellem fans og spillere, men da Jan Laursen fortalte om episoden foran den skrevne presse, hvor Ekstra Bladet var til stede, luftede han sin utilfredshed og sagde følgende:

- Da spillerne talte om planen for anden halvleg, går en dør op, og så vælter der tre-fire folk ind. Jeg fik smidt dem ud. Hvis døren stod åben (ind til spillerne, red), havde det virket utrygt for spillerne.

- Jeg følte ikke, at de var truende i deres adfærd, men faktum er, at der var en dør, der ikke var låst, og der var ingen vagter.

AGF oplyser videre i mandagens udmelding, at der ikke var tale om fans, der forsøgte at komme ind et sted, hvor det ikke var tilladt.

'Selve episoden blev meget hurtigt løst, og øjensynligt var der ingen af FCN’s spillere, der oplevede den - endsige overhovedet bemærkede det - da de sad bag en lukket dør, hvilket FCN-spiller Mads Bidstrup bekræftede efter kampen'.



'Og det er også vigtigt at understrege, at det ikke var AGF-fans, ”der forsøgte at trænge ind i FCN’s omklædningsrum”, som det blev udlagt af FCN’s sportschef, men derimod tre VIP-gæster, der ved et uheld kom på afveje og altså kom til at åbne en nødudgang'.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Jan Laursen.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen, men han har ikke nogle kommentarer til episoden.