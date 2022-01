AGF rokerer på trænerbænken

Siden sommeren 2020 har Morten Karlsen været assistenttræner i AGF, men det er slut nu.

Den tidligere superligaspiller stopper således i den aarhusianske klub og overlader sin plads i cheftræner David Nielsens stab til norske Kenneth Dokken.

Det oplyser AGF på sin hjemmeside.

AGF henter 43-årige Kenneth Dokken i den norske klub Vålerenga, hvor han siden februar 2020 har været assistenttræner.

- Jeg glæder mig til at opleve noget andet end den norske fodboldkultur. Rollen, jeg skal have, bliver meget som i Vålerenga - en assistenttræner med et ekstra øje på det offensive spil, siger Dokken til Vålerengas hjemmeside.

Dokken har desuden erfaring som cheftræner. Han har blandt andet stået i spidsen for den norske klub Notodden i 122 kampe.

Morten Karlsen spillede i sin aktive karriere masser af superligakampe for FC Nordsjælland, Randers FC og Esbjerg fB. Siden gik han trænervejen og landede altså i 2020 i David Nielsens stab.

Hvad han nu skal lave, melder historien endnu intet om.

- Det har været en spændende tid i en klub, der er på vej frem på mange fronter. Og jeg har forhåbentlig været med til at lægge nogle nye byggesten som en del af et trænerteam med dygtige og gode kolleger.

- Men nu er det tid til nye tanker og idéer i trænerteamet, siger Morten Karlsen.

AGF ligger lige nu på syvendepladsen i Superligaen. Der er fire point op til Silkeborg IF på den sjetteplads, der udløser en billet til mesterskabsspillet.

