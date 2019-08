AGF sender flop til norsk bundklub

I Stabæk Fotball er de vilde med spillere, der har en fortid i Superligaen, og nu har klubben så hentet den femte af slagsen. Det er Youssef Toutouh, som kommer fra AGF på en lejeaftale for resten af 2019.

Toutouh slutter sig til et hold, der har to point ned til nedrykningsplayoff, og han skal dermed bruge resten af den norske sæson på at hjælpe holdet med at holde den afstand. Den handel glæder hovedpersonen sig over.

- Det er et rigtig spændende projekt, som jeg og min agent har snakket med klubben om. For mig handler det om at spille. Nu så jeg kampen i dag (mod Kristiansund i går, som Stabæk vandt 2-0, red.), og det er et hold, som vil spille fodbold. Det kan jeg godt lide, og det er også der, jeg er bedst, siger Toutouh til klubbens hjemmeside.

Youssef Toutouh prøver lykken i Norge. Foto: Stabæk

Spilletid har han ikke fået noget af i denne sæson, og han havde i det hele taget svært ved at etablere sig på holdet, siden han kom til AGF i efteråret 2018. Toutouh og AGF har kontrakt med hinanden til sommeren 2020.

Youssef Toutouh bliver i Stabæk holdkammerat med flere spillere, hvis navne klinger bekendt for dem, der følger Superligaen.

I angrebet er Kasper Junker udlejet fra AC Horsens, mens den tidligere FCK-holdkammerat Daniel Braaten også huserer der. Sammy Skytte, udlejet fra FC Midtjylland, spiller på midtbanen, og den tidligere Hobro-stopper Yaw Amankwah er forsvarsstyrmand.

Der resterer 12 runder af den norske sæson.

