AGF skuffer - taber stort skridt

AARHUS (Ekstra Bladet): Jakob Ankersen havde alle muligheder for at træde ind Tobias Sanas fodspor, som AGF's nye Hobro-dræber, men kantspilleren havde en aften hvor sigtekornet lkke var indstillet rigtigt, og så måtte AGF skuffende nøjes med 0-0 mod Hobro.

En kamp hvor AGF havde de bedste muligheder mod en flok defensivt indstillede gæster, men Hobro kom tættest på sejren, da Pål Alexander Kirkevold i slutfasen bankede et frispark på overliggeren. Det er åbenbart Hobros lod at ramme træværket dette forår.

På det tidspunkt burde AGF for længst have været ude af syne. På en fremragende start på anden halvleg kom hjemmeholdet frem til en stribe gode muligheder. Jakob Ankersen blev sendt alene igennem efter bare 48 minutter, men overplacerede sin afslutning.

Senere i halvlegen var der langt mere kvalitet i skuddet, da Jakob Ankersen fyrede et projektil af en flugter afsted, der havde retning mod netmaskerne, da Christian Cappis heroisk satte knolden på.

Mellem de to chancer sløsede AGF en kæmpe frisparksmulighed væk, da de satte en alt for omstændelig frisparkskombination op til Casper Højer inde i straffesparksfeltet

AGF-træner David Nielsen chokerede stort med sin startformation, hvor han valgte at hvile en stribe af holdets største stjerner oven på forårspremieren mandag i Horsens.

Ud med Mustapha Bundu, Patrick Mortensen, Frederik Tingager og Alexander Munksgaard - i stedet startpladser til en række spændende navne som Sebastian Hausner, Kasper Lunding, Kevin Diks... og Nicklas Helenius.

AGF-træneren signalerede med sin opstilling tydeligt, at pladsen i mesterskabsslutspillet anses for sikker, og De Hvide kunne derfor tillade sig at dosere kræfterne med tanke på pokalopgøret mod Esbjerg på tirsdag. En luksusdisposition som AGF ganske enkelt ikke har været i position til at lave i umindelige tider.

Men den type rokader er ikke uden omkostninger, og AGF fik kun i kortere sekvenser i kampen rytme i spillet. Kasper Lunding forsøgte sig ihærdigt, men ofte uden resultat sammen med Kevin Diks over højrekanten, I centerforsvaret gjorde Sebastian Hausner det sikre og kom sjældent i problemer.

Faktisk var det Nicklas Helenius, der efterlod det bedste indtryk blandt alle de nye AGF'ere. Et solidt opspilspunkt som dygtigt fik strikket AGF-angrebene sammen. Det eneste der manglede var afslutningerne, hvor det ikke blev til mere end et lidt forkølet hovedstød tæt under mål, der sad lige på Jesper Rask.

