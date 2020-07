AGF slår til: Kaprer angrebstalent fra rivalerne

AGF's sportschef Peter Christiansen havde svært ved at finde den rette grimasse, da Søren Tengstedt bankede et frispark ind til 4-1 for AaB mod AGF for to uger siden.

Og i aftes stod AaB'eren atter i startformationen, da nordjyderne tog fusen på De Hvide igen.

For samtidig med at Søren Tengstedt på banen har drillet AGF, så har aarhusianerne haft kløerne fremme for at sikre sig den talentfulde angriber.

AaB har netop meddelt, at Søren Tengstedt har afvist klubbens tilbud om kontraktforlængelse. Bruddet kommer netop som den 20-årige offensivspiller har fået sit gennembrud i AaB-trøjen.

Angriberen har imidlertid ventet længe på AaB's udspil, hvilket han bemærkede i et interview med Nordjyske tidligere på året. Den utålmodighed har AGF udnyttet.

De Hvide er ifølge Ekstra Bladets oplysninger Søren Tengstedts næste destination, og han vil næste sæson tiltræde på en langvarig aftale på mindst fire års varighed.

Dermed fortsætter AGF tendensen med at kigge efter talenter ved konkurrenterne, som de gjorde med aftalerne med Alexander Munksgaard, Jon Thorsteinsson og Casper Højer Nielsen.