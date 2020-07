AGF smadrer FCK i Løvehulen

PARKEN (Ekstra Bladet): AGF styrer direkte mod sølvet, og den østjyske metropol kommer formentlig til at koge hele den kommende uge. Davids disciple hentede en imponerende sejr på hele 4- 2 i Parken og slæbte sig et point foran FCK inden de to afsluttende runder af ligaen.

Det kan blive en lang, næsten ferieløs sommer for Ståle Solbakkens spillere…

Lars Højer sad deroppe og kunne vel li’ det, han så – og så alligevel ikke… Men mon stoltheden over sønnikes dommedagsbrag til 3-1 ikke alligevel vandt over ærgrelsen over en scoring mod FCK?

Man kan i hvert fald ikke beskylde Casper Højer for ikke at reklamere for, hvad han havde tænkt sig, da han fyrede af fra plus 30 meter efter 51 minutter.

Den københavnske AGF’er tæmmede kuglen, lagde den til rette – og så smaskede han til den med venstrebenet, og hverken en sprællende Falk eller en lidt tungt flyvende Kalle Johnsson kunne forhindre AGF i at gå på 3-1 i ’the battle of silver’ i Parken, hvor der sandt for dyden blev gået til stålet.

Foto: Lars Poulsen

Ståle Solbakken skiftede hele tre mand ud og spillede med et tremands-forsvar, da jyderne var gået i front med to. Det gav hurtigt bonus, da Robert Mudrazija tog et raid ind i feltet, hvorefter Karlo Bartolec blev fældet bagfra af Nicolai Poulsen. Jonas Wind eksekverede stensikkert fra 11 meter, og spændingen var tilbage i et højspændt drama.

Men Casper Højer var ikke færdig med at demonstrere sublim sparketeknik. Et kvarter før tid sendte han et frispark perfekt ind i panden på Patrick Mortensen, der – mens Andreas Bjelland allerede var begyndt at reklamere for offside – kastede sig frem og pandede AGF i front med 4-2.

Sølvvalsen startede med bulder og brag. Både værter og gæster kom farende med en heftighed i alle aktioner, som når man lukker to tyre inde i et restaurant-køkken.

Det larmer ad helvede til, men der kommer sjældent stor kogekunst ud af det.

Man kan i hvert fald ikke beskylde AGF for at troppe op i Parken med overdreven respekt for modstanderne, der helt uhørt på de kanter kun havde hentet to point i de fem foregående kampe i slutspillet.

Kevin Diks bragte AGF på 1-0 efter et hjørnespark i jydernes højre side. Casper Højer ramte hollænderen, der kom løbende perfekt til bolden og relativt uhindret kunne heade AGF i front efter 20 minutter. Mikkel Kaufmann lignede en hvidbluse, der burde have prioriteret sin defensive opgave en anelse højere.

Foto: Lars Poulsen

Det skulle blive værre for københavnerne. Bror Blume kunne få lov til at spille Jakob Ankersen fri ind i området mellem de to FCK-stoppere, et lille chassé til venstre og bum. AGF førte pludselig 2-0, og tilskuerne brølede fuldt forståeligt: ’Ta’ jer sammen!’

Hvem ved, hvad der kunne være sket, hvis Jon Dagur Thorsteinsson fri i feltet to minutter senere havde kunne tæmme et hårdt indlæg i stedet for at blive ramt så uheldigt, at kuglen richotterede ud af farezonen igen.

Men i stedet for 3-0 fik FCK bragt spænding tilbage i kampen, da Jens Stage – af alle – udnyttede, at Sebastian Hausner ikke fik clearet Pierre Bengtssons flade indlæg ordentligt. Stage kunne let banke affaldet ind til 1-2 i det 42. minut.

Foto: Lars Poulsen

Men AGF blev sgu ved. Enormt veloplagte Kevin Diks tog nok et raid og spillede bolden ud til Jon Dagur Thorsteinsson, der blev bremset af en glidende Bjelland-tackling. Og så kom klejne Bror Blume ejendommeligt nok til nok et jysk hovedstødsforsøg efter hjørnespark.

Sådan var der så meget, der blev vendt op og ned på af et veloplagt AGF-mandskab, der oven i købet burde have vundet større. Gift Links sendte kuglen lige forbi i fem minutters overtid, og den københavnske pibekoncert kunne starte!

Der blev buhet heftigt, da spillerne gik ned for takke for støtten.

