AGF smadrer FCM på mirakuløs halvleg

Patrick Mortensen scorede for første gang siden april et Superligamål i åbent spil og det banede vejen for en overraskende klar sejr over FC Midtjyllands tophold

AGF leverede atter beviset på, at de altid er parat til at give knas i FC Midtjyllands maskineri.

På en forunderlig eftermiddag satte De Hvi'e gæsterne fra heden totalt til vægs i en første halvleg, hvor AGF havde gættet samtlige lottotal - og jokertallene.

Det hele sat i gang efter 16 minutter med en scoring, der nærmest signalerede, at det ville blive en speciel kamp for AGF.

Den tidligere FC Midtjylland-spiller Frederik Brandhof skar igennem på højrekanten og udnyttede Juninhos udfald ved baglinjen til at lægge kuglen skråt bagud til Patrick Mortensen.

AGF-bomberen smadrede et halvt års frustrationer ud af kroppen, da han med et projektil af en scoring sendte hjemmeholdet i spidsen.

Ikke siden 11. april i Brøndby havde AGF-bomberen formået at score på andet end straffespark.

Et halvt år uden Superliga-mål fra en af de mest scorende angribere i de seneste sæsoner.

Der ligger en af de vigtigste årsager til AGF's hakkende sæson.

Med armene udstrakt, som noget der mindede om vinger, svævede Patrick Mortensen ud mod hjørnet foran de mange FC Midtjylland-fans for at fejre sin scoring med holdkammeraterne.

En vild åbningsscoring af AGF, der var blevet skåret op gentagne gange i kampens indledning af topholdet, der åbnede kampen med nogle af de flotte offensive takter, der kendetegnede midtugens triumf mod Røde Stjerne.

Især Gustav Isaksens samarbejde med Joel Andersson skabte konstant farlige situationer, men ulvene manglede lige den sidste pasning hver gang.

AGF havde blot scoret ti gange i sæsonen inden opgøret mod FC Midtjylland, og det lå i luften, at FC Midtjylland ville finde en vej tilbage i kampen.

De udsigter blev så ændret markant omkring den halve time, da et hjørnespark blev bugseret ud til Mikael Anderson uden for feltet.

Den dyreste spiller i AGF's historie huggede til, og bolden blev afrettet ud på stolpen til 2-0.

Mikael Anderson stoppede fingrene i ørene for at signalere, at han ikke gad høre på pifteriet fra sine gamle fans i FC Midtjylland og gled på knæene ud mod hjørneflaget i jubel.

En jubelscene der mindede om seneste FCM-besøg i Aarhus, hvor Mikael Anderson scorede for ulvene og gled på knæene ud mod hjørnet ved AGF-tilhængerne.

FC Midtjylland fik reduceret til 2-1 første gang, hvor Evander lynede i kampen, men symptomatisk blevet målet afblæst for offside.

Kort efter var åbenbaringen Raphael Onyedika heldig med ikke at modtage sit andet gule kort, da han begik to store frispark i samme sekvens.

Og så kunne AGF sætte kampen på plads lige før pausen, da Mustapha Bundu lukrerede på ny passivitet fra Juninho til at skubbe 3-0 i nettet.

Anden halvleg blev et stort skakspil, hvor FC Midtjylland forsøgte at ændre kampens forløb, men med midtugens strabadser fra Beograd i benene, så kom de aldrig rigtig tæt på et mirakuløst comeback.

Og dermed er døren åbnet i topstriden for FCK.