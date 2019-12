AGF smed point igen

'De Hvi'e' smed unødvendigt to point med resultatet 1-1, da Lyngby vanen tro blev et problem for hjemmeholdet.

Det kan godt være, at AGF's træner David Nielsen ikke vil kigge på statistikker, men Lyngby er i gang med at udvikle sig en 'skrækmodstander' af samme størrelse som naboerne fra Randers og til dels Silkeborg.

Trods masser af dominans kunne AGF kun hive et enkelt point hjem, så den seneste sejr til aarhusianerne er tilbage i maj 2012.

Hjemmepublikummet fik sig lidt af en forskrækkelse, da Rezan Corfu allerede efter bare seks minutters spil bragte gæsterne foran.

Lejesvenden fra Brøndby erobrede bolden fra Nicolai Poulsen og hamrede fra kanten af feltet Lyngby foran med 1-0.

Bevidst eller ubevidst overlod de 'kongeblå', som i dagens anledning var forklædt rødt, initiativet til AGF.

Efter at de to tidligere Lyngby-spillere Patrick Mortensen og Bror Blume i to forsøg havde misbrugt, kunne førstnævnte juble efter godt en halv time.

En tredje tidligere Lyngby-spiller Casper Højer Nielsens frispark fik målmand Thomas Mikkelsen slået op på overliggeren, så bolden sprang ud til Patrick Mortensen, som nemt kunne udligne til 1-1 på riposten.

Den debuterende superligadommer Jonas Hansen vinkede afværgende, da AGF's Mustapha Bundu midt i 2. halvleg var i nærkontakt med Patrick da Silva i det kriminelle felt til stor utilfredshed hos størstedelen af de godt 6138 tilskuere.

Som for en uge siden skiftede træner David Nielsen ud efter godt en halv time, men modsat opgøret i Esbjerg var der ikke tale om at sprænge en bombe.

Unge Sebastian Hausner var skadet og humpede ud for at blive erstattet af Jesper Juelsgård.

