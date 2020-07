AGF snubler igen

Hvor er det typisk for AGF.

Bedst som aarhusianerne havde fået sølv i mund, snublede 'De Hviie' endnu en gang over egne ben, da AaB for tredje gang i træk vandt den jyske klassiker med 1-0 på en ren foræring.

Nu skal AGF efter torsdagens resultater i stedet for at jagte FCK og sølvet til at passe på Brøndby i bronzekampen.

Situationen for AGF blev ikke bedre af, at terrieren Nicolai Poulsen i aftes ikke kunne nøjes med et enkelt gult kort, men allerede i starten af 2. halvleg så gult for anden gang, som dommer Sandi Putros straks vekslede til rødt.

Begge advarsler faldt efter hårde tacklinger på aftenens eneste målskytte Frederik Børsting.

Sidstnævnte udnyttede i slutningen af 1. halvleg en kæmpefejl af unge Sebastian Hausner, som kiksede en tilbagelægning til William Eskelinen, som Frederik Børsting opsnappede og afdriblede AGF-målmanden.

Trods en mand mindre var gæsterne alligevel tæt på at udligne, da Jon Thorsteinsson kort efter reduceringen til 10 AGF'ere ramte roden af stolpen.

Siden den forskrækkelse var nordjyderne tættere på 2-0 end AGF på en udligning og ikke mindst Jakob Ahlmann med tre-fire fine muligheder for at score et sjældent mål fra hans fod.

De sidste 45 minutter blev modsat de første ganske underholdende.

Bortset fra et par fine skud fra henholdsvis AGF's Benjamin Hvidt og AaB's Jakob Ahlmann var der tale om en chancefattig 1. halvleg, hvor aarhusianerne startede bedst, men da AaB'erne havde fundet modtræk overfor gæsternes tætte markeringer, ramte nordjyderne en god periode.

Med endnu et nederlag til aaB ser det ud som om, AGF er i gang med at skaffe sig endnu et kompleks a la problemerne med at slå Randers og Silkeborg.

De jyske venner er ikke, hvad de har været.

