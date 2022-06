Åbner for udlandet: - Fed mulighed for familien

Patrick Mortensen har haft en stærk tid i AGF, men angriberen åbner for, at tiden i Aarhus måske lakker mod enden

AGF har været i gang med forberedelserne til den ny Superliga-sæson i en uges tid, og der er allerede blevet sagt og skrevet meget om Patrick Mortensens situation i klubben.

Angriberen og anføreren fik på grund af sine manglende mål en stor del af skylden for AGF's forsømte forår, og det står nærmest skrevet i stjernerne, at Stig Inge Bjørnebye og co. henter en ny spydspids ind til en ny begyndelse under Uwe Rösler.

Det er en dårligt bevaret hemmelighed, at det kiksede med at hente Emil Berggreen, så nu søger AGF med lys og lygte efter en ny 9'er i Aarhus.

- Det er klart, at jeg har en kontraktsituation at forholde mig til, men jeg er AGF-spiller et halvt år endnu, og det er det, jeg forholder mig til, siger Patrick Mortensen og fortsætter.

- Men jeg ved, hvordan fodbold hænger sammen. I morgen kan der stå en ny angriber i AGF, som er blevet lovet nogle ting, og sådan er det. Jeg har det fantastisk i AGF, og min familie har det godt i Aarhus, så jeg skal ikke væk for enhver pris.

Den ny AGF-chef, Uwe Rösler, har udtalt sig i positive vendinger om Patrick Mortensen, så angriberen vil ikke skifte for enhver pris. Foto: Anders Brohus

Nærmest i samme åndedrag åbner Patrick Mortensen for, at det sagtens kunne tænkes, at det ikke kun er AGF, der kunne tænke sig at prøve noget nyt.

AGF-målslugeren, der har leveret 53 mål i 118 kampe i den Hviee trøje, lægger i hvert fald ikke låg på sine muligheder for at opleve et sidste udlandseventyr som aktiv.

- Jeg har en alder, som gør, at hvis jeg skal prøve noget andet, så er det nu, det skal være. Det er en fed mulighed for hele familien, hvis vi kunne få et udlandseventyr.

- Vi har en helt lille og så en datter, der skal til at gå i første klasse. Det kunne være fedt for hende at få lov at komme ud og måske gå i en international klasse og prøve en anden kultur. Vi kan jo altid vende snuden hjem igen, siger 32-årige Mortensen og fortsætter.

Patrick Mortensen knokler løs på Fredensvang, men fremtiden kunne meget vel ligge i udlandet for den 32-årige angriber med et halvt år til kontraktudløb. Foto: Anders Brohus

- Jeg havde en fantastisk tid i Norge (Sarpsborg, red.). Selv om det måske ikke var så eksotisk, så var det noget specielt pludselig at stå i en lille flække i Norge og hugge brænde hele vinteren, fordi der ikke var andet at lave. Så finder man noget hyggeligt i det.

- Det kunne passe vores familie godt at prøve et andet eventyr, siger AGF-angriberen, der på ingen måde smækker døren til den klub, hvor han i skrivende stund stadig er førsteangriber.

- Jeg har haft en fin dialog både med Uwe og Stig, og de ved, de kan regne med mig, og at jeg stadig har en kæmpe sult som fodboldspiller. Jeg elsker at være i AGF. Jeg kunne ikke være et bedre sted i forhold til pre-season, for der bliver smæk på under Uwe, som jeg har fået et fremragende førstehåndsindtryk af.

- Der venter AGF en meget spændende tid under Uwe som cheftræner - uanset om jeg er her eller ej.

