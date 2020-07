Aarhus går amok

Fest og glædesrus i Aarhus efter sejr over FCK

Der er søndag aften ikke et øje tørt i Aarhus, efter at byens hold AGF sejrede i Parken mod FCK med 4-2.

Og de aarhusianske fans har i kølvandet på sejren taget festen videre til gaden.

Det bekræfter video og billeder fra Smilets By, mens Østjyllands Politi også har bemærket det.

- Vi ved, at der mange mennesker på gaden, så det er vi selvfølgelig også. Vi forsøger at styre det, siger vagtchef Jens-Henrik Jensen.

- Der er god stemning, hvilket ikke er så mærkeligt.

Man må dog ikke glemme, at man endnu skal være på vagt for corona, selv om en så vigtig sejr i fodbold byder op til andet.

Hvis man kommer dertil, at de er for mange samlet, vil I så bryde dem op?

- Jamen, regler er, som det er, så det forholder vi os til. Det er en stor flok, vi skal administrere, når de er samlet på alle samme sted, siger vagtchefen

- Vi kommer til at forsøge, så godt vi kan.

Med sejren kravlede AGF på anden pladsen i Superligaen foran FCK. Der resterer to kampe i sæsonen. Samtidig var det første gang i 11 år, at holdet fra Aarhus kan tage en sejr med hjem fra Danmarks nationalarena.

Grundet corona-situationen var det ikke tilladt at have udebane-fans med i Parken, hvilket er med til at forklare festen i Aarhus.

