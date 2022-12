Afslører nyt om stadion

AGF's kommende hjemmebane er tegnet af arkitekter fra London.

Onsdag blev planerne for det nye stadion i Aarhus præsenteret på et pressemøde på Ceres Park, AGF's nuværende hjemmebane.

Arkitektfirmaet Zaha Hadid Architects har tegnet stadionet, der har fået arbejdstitlen Skovens Arena, og som får plads til 24.000 tilskuere.

Aarhus Kommune er bygherre på projektet, og det var også borgmester Jacob Bundgaard, der åbnede onsdagens pressemøde og sammen med Kongelundens politiske styregruppe løftede sløret for det nye stadion.

Kongelunden er det område, hvor stadionet i Aarhus kommer til at ligge, og hvor AGF's nuværende hjemmebane, Ceres Park, også ligger.

Faktisk kommer det nye stadion til at ligge præcis samme sted, som Ceres Park gør.

Det er ikke første gang, at Zaha Hadid Architects har leveret de endelige tegninger til en sportsarena.

Firmaet står blandt andet bag Al Janoub Stadium, der blev bygget til det igangværende fodbold-VM i Qatar, samt London Aquatics Centre, hvor svømmekonkurrencerne ved OL i 2012 blev afholdt.

Budgettet for det nye stadion er 650 millioner kroner.

AGF bidrager selv med 150 millioner, og superligaklubben kunne onsdag offentliggøre, at man har lavet en hensigtserklæring med Dansk Boldspil-Union (DBU) om, at landsholdet i fremtiden kan få det nye stadion som hjemmebane en gang imellem.

Planen om at bygge et nyt stadion i Aarhus frem mod 2026 betyder formentlig, at AGF mister sin hjemmebane i halvandet år.

Sådan lød det i et udkast til en foreløbig tidsplan, som rådgivningsfirmaet Rambøll i sommer udarbejdede.

Ifølge planen begynder nedrivningen af Ceres Parks hovedtribune i december 2023.

Mens nedrivningsarbejdet står på, kan AGF ifølge tidsplanen fortsat spille sine kampe på hjemmebanen, da entreprenøren først i december 2024 overtager hele stadionområdet.

Hvis planen holder, betyder det, at AGF fra december 2024 og halvandet år frem skal spille sine kampe et andet sted i Aarhus på et stadion, der lever op til DBU's krav.