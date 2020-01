Afviser salg til AGF

De ligger nummer tre i Superligaen, men de gode resultater får ikke AGF til at hvile på laurbærerne.

Og med transfervinduets åbning er der mulighed for at forstærke sig på spillerfronten, hvilket det lader til, at AGF forsøger at gøre.

Flere australske medie har fortalt, hvordan sportschef Peter 'PC' Christiansen efter afslutningen på efterårssæsonen har været i Australien for at se nærmere på midtbanespiller Keanu Baccus fra Western Sydney Wanderers.

'PC' har fået nej til at begynde med. Foto: Lars Poulsen/Ritzau Scanpix

Den defensive midtbanespiller, 21 år, er født i Sydafrika, men har valgt at spille for ungdomslandsholdsfodbold for Australien, og det er altså en spiller, som AGF angiveligt ser et lys i.

Men det kommer til at koste, hvis AGF skal have fat i spilleren, for han er dels eftertragtet, dels ikke til salg.

Det er mediet The Sydney Morning Herald, der fortæller, at den australske klub har afvist AGF's tilnærmelser.

Ifølge mediet ønsker klubben ikke at sælge den centrale midtbanespiller, og derfor vil man - skulle der komme yderligere bud - afvise den danske klub.

Det kan selvfølgelig alt sammen være et spil for at presse prisen op, men 'PC' og AGF kender til australske spillere, som man tidligere har haft god succes med, og derfor lader man sig nok ikke presse for meget.

AGF har de seneste par år hentet Zach Duncan, Mustafa Amini og Alex Gersbach, der alle er australiere.

Keanu Baccus skal - i øvrigt sammen med både Zach Duncan og Alex Gersbach - med det australske U23-landshold, der i januar spiller de asiatiske U23-mesterskaber.

