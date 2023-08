AGF afviser bud på profil: Dialog fortsætter

Inden for de kommende to dage kan AGF lide endnu et tab i den defensive linje.

Men der er fortsat en del knaster, der skal høvles af.

Thomas 'TK' Kristensen har præsteret så bundsolidt, at Udinese fra støvlelandet har kastet sin kærlighed på den 21-årige stopper.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger ligger parterne i konkrete forhandlinger om forsvarsspilleren bare få dage, før sommerens vindue klapper i for den her gang, og på nuværende tidspunkt har 'De Hviie' allerede afvist to bud på 'TK'.

Det har dog ikke skræmt italienerne væk, og derfor fortsætter dialogen med AGF.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Selvom det kan lyde fremskredent, befinder selve forhandlingerne sig i et begyndende stadie.

Mandag aften skrev den italienske journalist Nicoló Schira på det sociale medie X godt nok, at 'TK' rykkede tættere på Udinese for godt 22 millioner kroner plus bonusser, ligesom en kontrakt frem til 2027 skulle ligge klar.

Men som Ekstra Bladet forstår det, er der fortsat lang vej fra, at man begynder at snakke om en mulighed, til det bliver en reel mulighed.

Thomas Kristensen er for alvor kommet tilbage i omdrejninger, efter en længerevarende skade holdt ham ude af det meste af foråret. Herfra kunne han se Yann Bisseck toppræstere, men nu er tyskeren fortid efter et skifte til Inter.

U21-landsholdsspilleren har optrådt 46 gange for AGF i Superligaen. De har papir på hinanden til udgangen af 2026.