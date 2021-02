AGF-anfører kan være tilbage langt tidligere end ventet

AGF-anfører Niklas Backman kan være tilbage på banen meget tidligere, end klubben i første omgang forventede.

20. januar lød prognosen, at en alvorlig knæskade formentlig ville holde ham ude i hele 2021, men onsdag er meldingen noget mere opmuntrende for svenskeren.

Nærmere undersøgelser har vist, at Backmans skade ikke er så alvorlig som først frygtet, og nu lyder vurderingen, at Backman forventes at kunne deltage i fuld træning igen inden for to til tre måneder, skriver AGF på sin hjemmeside.

- Backman kom på træningslejren i Skagen så slemt til skade med sit knæ, at en operation var uundgåelig. Her synes en forudgående skanning af knæet at indikere en korsbåndsskade, forklarer klublæge Jacob Astrup.

- Heldigvis erfarede man under operationen, at det ikke var tilfældet - og ved en efterfølgende skanning blev det bekræftet.

Den 32-årige Backman er glad for, at det kommende forløb nu er nemmere at overskue.

- Jeg har dog stadig meget arbejde foran mig, og jeg vil ikke foregribe begivenhedernes gang. Nu handler det for mig blot om at arbejde hårdt og fokuseret med min genoptræning, så jeg kan blive klar til at spille igen, siger Niklas Backman.

Han kom til AGF i 2016.