AGF ansætter Stig Inge Bjørnebye som ny sportschef

Det bliver en af Norges bedste fodboldspillere i historien, som overtager rollen som sportschef i superligaklubben AGF, efter at Peter Christiansen er skiftet til FC København.

Onsdag meddeler aarhusianerne, at Stig Inge Bjørnebye er ansat i stillingen og tiltræder øjeblikkeligt.

Den 51-årige nordmand har tidligere haft samme tjans i den norske storklub Rosenborg.

Den stilling bestred han i perioden 2015-2019, og dermed var han blandt andet med til at sørge for, at Nicklas Bendtner tørnede ud for Rosenborg.

Stig Inge Bjørnebye er tidligere blevet bragt i spil til den ledige AGF-tjans. Læs mere om lige her

AGF-direktør Jacob Nielsen kalder nordmanden for en moden og erfaren fodboldleder.

- Han er en stor kapacitet med et godt kendskab til skandinavisk fodbold opbygget gennem mange års virke.

- Vi har været gennem en god proces med mange samtaler med Stig og er blevet bekræftet i, at han er det rigtige match for os. Så vi glæder os til at tage hul på samarbejdet og til at byde ham velkommen i AGF, siger Jacob Nielsen til klubbens hjemmeside.

Nordmanden fortæller, at der har været en god kemi mellem parterne under ansættelsessamtalerne, og at han i flere år har haft et godt kendskab til AGF.

- Klubben er i gang med en spændende udvikling, der skal fortsætte de kommende år, hvor vi skal skabe en varig og sund præstationskultur i hele organisationen med fokus på de værdier, der præger AGF, siger Stig Inge Bjørnebye.

Han har tidligere været i dansk fodbold, da han i en kort periode spillede for Brøndby, som han var lejet ud til fra Liverpool. Det var i foråret 2000, da han spillede 13 kampe i Danmarks bedste række.

Venstrebacken nåede desuden at spille hele 75 kampe for det norske landshold, og han var blandt andet en af de bærende spillere på det norske hold, som nåede frem til VM-ottendedelsfinalen i 1998.

AGF havde egentlig ansat Hans Jørgen Haysen som ny sportschef, men han tiltrådte aldrig, da en personalesag fra Haysens tidligere klub Sønderjyske spændte ben for et ophold i AGF.

Læs mere om den opsigtsvækkende sag her

På lørdag sender Ekstra Bladet eksklusivt Copa del Rey-finalen mellem Barcelona og Athletic Bilbao. Kan Martin Braithwaite løfte sit første trofæ for storklubben. Se med her (PLUS+)