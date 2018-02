AGF ansætter tidligere La Liga-keeper

AGF har hentet en ny mand ind som målmandstræner for både førsteholdet og akademiet. Det er den tidligere La Liga-målmand Jacobo Sanz, der er hentet ind på en aftale gældende for resten af sæsonen. Det fortæller Jacbobo Sanz selv på sin Twitter-profil. Dermed kan Aleksandar Jovanović og de øvrige AGF-keepere se frem til at få en pæn kapacitet til at stå for træningen det næste stykke tid.

Sanz har en fortid i klubber som Real Valladolid og Getafe i Spanien og PAOK i den bedste græske række. Den nu 34-årige keeper stoppede karrieren i 2015, og har siden ernæret sig som målmandstræner på freelance-basis.

Jacobo Sanz i aktion i Champions League-kvalifikation for PAOK. Foto: All Over

Det var i denne funktion, AGF første gang stiftede bekendtskab med ham, da de hyrede Sanz til at stå for målmandstræningen på klubbens træningstur i Portugal i slutningen af januar. Få dage før træningslejren stoppede den tidligere målmandstræner Lee Baxter nemlig af familiære årsager. Dengang fortalt AGF's sportschef Peter Christiansen, at de to parter i første omgang skulle se hinanden an.

-Efter Lees exit var vi nødt til at bruge vores netværk hurtigt og finde ud, hvad vi kunne gøre. Og via Rubén Sellés (assistenttræner i AGF) kontakter fik vi mulighed for, at få Jacobo med herned. Han er en ung træner og det er ikke så længe siden, han stoppede sin aktive karriere. Men han virker til at være en dygtig fyr, der kan skabe en god rytme og et flow i en målmandstræning. Vi søger en dygtig og skarp træner på den plads, og nu ser vi hinanden an i det næste stykke tid - så må vi se om Jacobo bliver en permanet løsning på den post

AGF blev dog så glade for Sanz, at man nu har valgt at ansætte ham for det næste halve års tid.

