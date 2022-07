AGF appellerer efter Brøndby-kamp

Superliga-rundens velsagtens mest omtalte situation fandt sted på Brøndby Stadion, hvor AGF og Brøndby IF mødtes.

Godt midtvejs i første halvleg faldt århusianernes Mikael Anderson til jorden i Brøndbys felt efter en tackling fra Sigurd Rosted, men dommer Sandi Putros valgte ikke at fløjte for straffespark. I stedet tildelte dommeren AGF-spilleren et gult kort for film, og netop den advarsel er “De Hviie” ikke enige i.

Det gule kort har AGF derfor appelleret, bekræfter Superliga-klubben over for Tipsbladet.

Allerede i minutterne efter kampen gjorde AGF-træner Uwe Rösler det meget klart, at man var utilfreds med situationen, hvor AGF'eren blev tildelt et gult kort.

- Det var et klokkeklart straffespark på et tidspunkt i kampen, hvor den ville være tippet over til vores fordel. VAR skred ikke ind. Dommeren kan misse ting, og jeg kritiserer ikke dem, men jeg kritiserer VAR. Hvorfor har vi VAR, når der er et klokkeklart straffespark, og VAR skrider ikke ind og beder dommeren tage et kig på det?

- Det skete ikke. Alle i verden kan se, at det er et klokkeklart straffespark, lød det fra Uwe Rösler efter kampen.

Nu må tiden vise, om AGF får medhold i deres appel, og om Mikael Andersons advarsel derfor sløjfes.