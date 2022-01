AGF arver stort beløb fra fan

Fodboldklubber kan have en særlig plads i folks hjerter, og for Otto Møller Jensen betød AGF tilsyneladende noget særligt.

Han har således efterladt størstedelen af sin arv til den århusianske fodboldklub.

Det skriver Århus Stiftstidende.

Otto Møller Jensen gik bort tilbage i maj, og eftersom han ikke efterlod sig nær familie, valgte han at testamentere sin arv på lige under 600.000 kroner til AGF. Han skal ifølge sin ven og svoger have holdt med 'De Hviie' i godt 50 år.

Lokalavisen har spurgt Lars Fournais, bestyrelsesformand i AGF, hvad pengene skal gå til, og de ryger ikke bare ind på kontoen.

- Vi har nogle ideéer, men vi er ikke færdige med at overveje det. Det kan muligvis være, at vi opretter et legat i Otto Møller Jensens navn, hvor pengene kan gå til et godt formål. for eksempel ungdoms- og talentarbejdet. De skal drysses ud i mange år fremover, og hans navn skal hædres på en god måde, siger Lars Fournais til Århus Stiftstidende.

Otto Møller Jensen blev 88 år og døde af en blodprop.

Det er ikke første gang, at nogen testamenterer deres arv til danske fodboldklubber.

Tilbage i oktober modtog serieklubben KFUM’s Boldklub en arv på hele 8,5 millioner – svarende til seks års omsætning - fra et ægtepar, der ellers ikke var kendt i klubben.