AGF bekræfter: Enig med norsk klub

En af AGF's stærkeste spillere er på vej til norsk fodbold.

Fredag oplyser Superliga-klubben, at den er enig med den norske mesterklub Bodø/Glimt om en pris på midtbanespilleren Albert Grønbæk.

Det skriver aarhusianerne i en selskabsmeddelelse.

Albert Grønbæk mangler endnu at få de sidste detaljer i sin kontrakt med nordmændene på plads, og han har endnu ikke bestået det obligatoriske lægetjek.

Den 21-årige midtbanespiller har trods sin unge alder optrådt i 86 kampe på AGF's førstehold. Han har bidraget med otte mål og otte assist.

AGF oplyser ikke selv noget om prisen på Albert Grønbæk, men ifølge B.T. kan klubben sætte i omegnen af 20 millioner kroner ind på kontoen, hvis salget går igennem.

Hvis Albert Grønbæk bliver enig med Bodø/Glimt, træder han ind på et hold, der har oplevet stor succes i de seneste år.

Klubben har vundet de seneste to norske mesterskaber og kæmper lige nu for at blive en del af denne sæsons Champions League-gruppespil.

I kvalifikationens playoffrunde skal nordmændene op mod Dinamo Zagreb.

I sidste sæson imponerede Bodø/Glimt i Conference League. I gruppespillet ydmygede nordmændene Jose Mourinhos Roma-mandskab med en sejr på 6-1.

Senere fik Roma dog revanche. I kvartfinalen vandt Roma samlet 5-2 efter en 4-0-sejr i returkampen. Roma vandt senere turneringen.

Bodø/Glimt ligger lige nu på tredjepladsen i den norske liga.