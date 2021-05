AGF bekræfter: Sælger stor profil til udlandet

Når AGF på fredag spiller Europa-playoff, skal fansene tage afsked med en af holdets mest toneangivende spillere. Casper Højer skifter nemlig i næste uge til en klub i udlandet, bekræfter AGF.

Klubben vil ikke ud med, hvem der har købt Højer, da hans nye arbejdsgiver først i næste uge præsenterer ham. AGF slår dog fast, at der ikke er tale om en klub i Danmark.

-Med udsigterne til, at Casper Højer Nielsens kontrakt udløb til vinter, har vi fået en tilfredsstillende transfer, og det er et godt skifte for alle parter, som vi ønsker Casper al mulig held og lykke med, siger sportschef Stig Inge Bjørnebye.

Artiklen forsætter under videoen ...

Casper Højer kommenterer på rygter om et skifte til Sparta Prag.

- Højer har været en profil for os i flere sæsoner og har længe været en af de bedste og mest markante venstrebacks i 3F Superligaen. Samtidig er han en vinder og en mand med stor karakter, som har været vellidt i omklædningsrummet og blandt vores fans. Så det er med vemod, at vi siger farvel til Casper, der nu får et eventyr uden for Danmark, hvor vi er sikker på, at han nok også skal få succes.

Også Højer selv er ked af, at han må tage afsked med AGF, men glæder sig omvendt til sin nye tilværelse.

-Jeg er stolt af den udvikling, vi har været igennem i min tid i klubben. Fra at være nummer 10 til nu at være med i toppen i de sidste par sæsoner. Det har været en fantastisk rejse som jeg er glad for, at ha’ været en del af. Men nu er det tid til noget nyt og til at prøve mig selv af i en ny klub, hvor jeg kan tage det næste skridt i min udvikling og jeg glæder mig meget til de nye udfordringer, siger Højer.

Han har spillet i AGF siden februar 2018 og runder på fredag sin kamp nummer 121 for AGF.

Ekstra Bladet har tidligere fortalt, hvilken klub Højer skifter til, og hvad prisen er.

--------- SPLIT ELEMENT ---------