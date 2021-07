AGF bekræfter: Svensker får fem år

Torsdag afslørede AGF, at klubben forhandlede med svenske AIK om den unge back Eric Kahl, og nu er handlen faldet på plads.

Det oplyser AGF på sin hjemmeside, hvor det fremgår, at Eric Kahl har underskrevet en kontrakt på fem år.

Den 19-årige svensker skal erstatte Casper Højer, som efter sidste sæson takkede ja til et tilbud fra tjekkiske Sparta Prag.

- Jeg betragter det som lidt af et scoop, at det er lykkedes at få Eric Kahl til AGF, siger sportschef Stig Inge Bjørnebye til AGF's hjemmeside.

Eric Kahl har trods sin beskedne alder fået sit gennembrud i den bedste svenske række, hvor det indtil videre er blevet til 29 kampe.

- Trods sin unge alder har han allerede bevist sig på højeste niveau i en traditionsklub som AIK og på det svenske U21-landshold.

- Han betragtes som det største backtalent i Sverige, og vi er stolte over, at han har valgt AGF som klubben, hvor han skal tage de næste skridt i sin udvikling, siger Stig Inge Bjørnebye.

Casper Højer har spillet en stor rolle i AGF i de senere sæsoner, så det er store sko, den unge svensker skal udfylde. Stig Inge Bjørnebye er dog optimist.

- Eric besidder de spillemæssige kvaliteter, vi ønsker på backpositionen. Han er en dynamisk og hurtig back med et stort løbepensum. Han spiller med stor intensitet, men samtidig er han rolig på bolden og slår gode indlæg.

- Uanset om det er kamp eller træning er han meget ærgerrig i alt, hvad han foretager sig – ja, han har lederegenskaber og ‘vinderskalle', som man siger på svensk, siger norske Stig Inge Bjørnebye.

Eric Kahl skifter med omgående virkning.