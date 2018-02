AGF blæser nedrykningsspøgelset væk

AARHUS (Ekstra Bladet): Stilhed varsler ofte storm. Men ikke engang en dobbelt omgang minde-tavshed før AGF-Sønderjyske kunne fremprovokere en fodboldkamp, der kunne matche andet end en stille havbrise fra bugten ved Tangkrogens bred.

Men når historien nu tilsiger, at AGF skal rykke ned i sæsoner, hvor der er VM, så skal De Hvide i det mindste godskrives en indsats, der på ingen måde signalerede degradering.

AGF leverede sæsonens ringeste indsats, da de lige efter sommerferien faldt sammen og tabte 3-0 i Haderslev efter en beskæmmende indsats, der var præget af opløsning.

Sammenholdt med det opgør, så var sæsonens andet møde mellem de to en stor aarhusiansk opmuntring, men i en chancefattig affære manglede skarpheden de få gange, der var var fare på færde.

Bedste mulighed til AGF før pausen stod således gæsternes Eggert Jonsson for, da han med knæet var tæt på at sende kuglen i eget mål.

AGF hentede point mod SønderjyskE. Foto: BO AMSTRUP / Ritzau Scanpix

Tættest på sejren var Sønderjyske efter en god periode i slutningen af første halvleg, som Simon Kroon indledte, da han snoede sig igennem over venstrekanten. Største mulighed tilfaldt i den periode Christian ’Greko’ Jakobsen, da han blev spillet helt fri efter et frispark fra Niki Zimling, men han missede den store mulighed.

AGF startede anden halvleg godt, men kendetegnende for indsatsen så faldt mulighederne til de forkerte spillere. Daniel A. Pedersen og Casper Højer Nielsen fik således de største muligheder inden for få sekunder i halvlegens start.

Det stod ret tidligt klart, at det kunne udvikle sig til et opgør, hvor begge hold ville gøre alt for at bevare status som ubesejret i foråret, så fejlene skulle minimeres.

Det var Sønderjyske bedst til, og de kunne have taget sejren et kvarter før tid, da en kæmperedning af Aleksandar Jovanovic hindrede Martin Spelmann i at sende bolden i eget net, efter han fik rettet et hovedstød af.

Nu endte det målløst efter en kamp, hvor mindernes minutter blev det mest mindeværdige.

