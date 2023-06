AGF-boss ramt: - Dét har jeg et kæmpe problem med

Retorikken hos Stig Inge Bjørnebye bliver skarp, når snakken falder på Mikkel Duelund.

I starten af juni meddelte aarhusianerne, at en ny aftale med offensivspilleren var faldet på plads, efter at FIFA har forlænget den periode, hvor spillere fra det krigshærgede Ukraine kan optræde for andre klubber.

Indtil videre har parterne papir på hinanden frem mod næste sommer. Her skal FIFA så igen tage stilling.

Netop udsigten til, at det er krig, der får en afgørende betydning, gør det vanskeligt for den norske sportsdirektør at håndtere.

Det lod han pressen forstå, da han stillede sig til rådighed på Fredensvang tirsdag eftermiddag.

- Den eneste grund, til at vi kan have Mikkel rendende rundt i AGF, er, fordi der er krig i Ukraine, siger Bjørnebye og holder en lille pause, inden han fortsætter:

- Vi er selvfølgelig pisseglade for, at Mikkel spiller for os, men det er på en trist baggrund, for den krig bliver mere og mere grusom, og derfor er det også respektløst, når jeg skal udtale mig om hans situation.

- Det er krig, der gør alt det her muligt, og det har jeg et kæmpe problem med, siger Bjørnebye og understreger, at han intet problem har med Mikkel Duelund.

Stig Inge Bjørnebye svarer på spørgsmål fra pressen. Foto: Claus Bonnerup

I dialog om fremtiden

Duelund er egentlig på kontrakt i den ukrainske storklub Dynamo Kyiv, men har været udlånt det seneste halvandet år.

Først til Nijmegen i Holland og siden januar til AGF.

Oprindeligt skulle hans kontrakt udløbe til sommer, men på grund af de særlige omstændigheder er der blevet lagt et år oven i hans aftale med Dynamo Kyiv, der nu går til sommeren 2024.

Ifølge Bjørnebye er de løbende i dialog med hinanden om, hvad der skal ske derefter, selvom mange ting stadig er uvisse.

- Det eneste, jeg kan forholde mig til, er, at FIFA forlængede dispensationen med et år, men jeg tror ikke, at Mikkel Duelund bliver sendt tilbage til Kyiv om et år.

- Det kan jeg ikke se for mig, sådan som det udvikler sig med krigen derovre.